Juan Hansen en San Luis: “Voy con un set bien encarado hacia la pista”

“Es la primera vez que voy a San Luis, así que tengo muchas ganas de conocer ¡como artista y como turista!” advirtió entre risas el músico, en exclusiva para El Diario de la República. Este viernes a partir de las 23 el dj se presentará en el bar El Capo, ubicado en Pedernera 1228.

El compositor y productor musical Juan Hansen debutará en tierras puntanas a bordo de una búsqueda visceral y lúdica, para llenar la noche local con sus “Live Sets” en los que presentará una instrumentación híbrida que fluctúa entre herramientas digitales, guitarras eléctricas, voces procesadas y sintetizadores ejecutados en vivo.

-¿Qué expectativas tenés de esta noche?

-Lo que más espero siempre es poder conectar musical y energéticamente con la gente que quiere escuchar y bailar un rato. Voy con un set bien encarado hacia la pista.

-¿Con qué se va a encontrar el clubber puntano en tu set?

-¡Hay muchas cosas nuevas! estuve trabajando en música fresca y varias cosas que van a sonar por primera vez allá. Hay una línea orgánica pero todo irá desembocando en un sonido más hipnótico interrumpido por pequeñas ideas musicales con mucha carga emocional.

-Más allá que tengas pistas y secuencias grabadas, en tu ‘live act’ tocás teclados y guitarras, o sea que cada performance es única y no se repite después.

-Si, a través de la improvisación, cinco looperas y la manipulación de mis loops intento brindar siempre ideas que solo suenan esa noche.

-¿Preferís tocar de día o de noche? pro y contras de cada uno

-¡Ambos tienen su encanto! de día mi set es quizás más libre para irse a otros estilos como el blues o el new soul, mientras que de noche puedo ir en busca de algo más denso y oscuro.

-¿Te gusta algún estilo en particular para desarrollar en tus sets, por más que pases por varios?

-Eso va mutando conmigo. Ahora estoy en una etapa mucho mas minimalista en la cantidad de instrumentos, todo con un carácter más análogo y la música de los 80´s está teniendo mucha influencia en mí.

A través de 61 videos, Hansen recopiló en “the cellphone club experiment” el registro visual de los espectadores de un live act y los condensó en un film que puede verse en la web.

-¿Cómo nació “the cellphone club experiment”?

-El experimento de los celulares salió un día antes al show en The Bow. Yéndome a dormir pensé en llamar a alguien que se dedique a filmar y automáticamente apareció la idea de pedirle a la gente los videos que vayan a filmar esa noche. Ahí fue cuando las redes entraron en juego y a través de una historia de Instagram el día anterior al evento, pedí que todos aquellos que filmasen me pasaran los videos. Fue muy satisfactorio para mí encontrar tantos videos al día siguiente en mi casilla de correo. Lo difícil fue editar todo eso, descargué de internet el Premier y la versión de prueba me dio 7 días para usar el software, entonces le pedí un curso acelerado a un amigo, sólo entendiendo las cosas que necesitaba para hacer el video que yo imaginaba en mi cabeza y después de muchas horas cortando y pegando ¡“The cellphone club experiment” salió a la luz!

Para conocer más de Juan Hansen, pueden rastrearlo a través de Instagram y Facebook, y las plataformas musicales Soundcloud y Spotify.