Time eligió a una argentina dentro de la "nueva generación de líderes"

La abogada feminista Sabrina Cartabia fue elegida por la revista Time, en su última edición, como una de las líderes de la nueva generación, junto al delantero francés Kylian Mbappé, la cantante estadounidense Ariana Grande y el grupo de K-pop surcoreano BTS, entre otros jóvenes destacados.

"Guerrera por los derechos de las mujeres", es como define Time a la argentina de 33 años y referente de la Asociación Civil Red de Mujeres.

Según la publicación estadounidense, que cada año elige a los nuevos jóvenes referentes mundiales, Cartabia representa a la "generación de jóvenes mujeres argentinas" que tiene un "impulso ahora imparable".

La joven fue una de las que más participación tuvo en el movimiento para reclamar la legalización por el aborto. Ese es uno de los puntos que resalta la revista Time para haberla elegido y subraya el rechazo del Senado para aprobar la ley.

"El lugar de nacimiento del papa Francisco está fuertemente influenciado por la Iglesia Católica que presionó intensamente contra la ley", dice la publicación.

"Antes de la votación sobre el aborto, trabajó estrechamente con los legisladores para redactar argumentos y fue invitada a presentar pruebas al Congreso", sostiene Time sobre el trabajo de Cartabia durante los debates en el Parlamento.

En el reportaje Sabrina cuenta que su bisabuela murió a causa de un aborto clandestino en la década del ´40. Y confiesa que sus primeros pasos como abogada fueron como especialista en impuestos, pero que cambió hacia el derecho de familia cuando empezó a defender a mujeres en prisión.

