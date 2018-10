Preparan en Villa Mercedes el primer desfile del país con vestidos de papel

La idea comenzó a gestarse en Villa Mercedes a principio de año y ahora solo resta la confirmación de la fecha de la presentación para que este novedoso y por más creativo proyecto llegue a su fin. Serán 12 vestidos, realizados totalmente con páginas de El Diario de la República, “para que sea bien puntano” - dice su ideólogo- que entrarán a la historia como el primer desfile de vestidos de papel del país.

“La idea me surgió entre febrero y marzo de este año cuando tome conocimiento de que un reconocido fotógrafo a nivel mundial había realizado hace muchos años un desfile de vestidos de papel en Europa y era el único en el mundo que lo había hecho. Así me surgió el reto y me dije ¿por qué no?. A los pocos días comencé a juntar diarios”, comentó Gastón Sosa, el padre de la idea que ya involucra a un equipo de más de diez personas.

Gastón contó que ya recibió un llamado de la Revista Gente para mostrar sus novedosos diseños

Gastón Sosa es militar de la Fuerza Aérea Argentina, diseñador gráfico y publicitario, pero desde hace veinte años se especializa en fotografía de moda y eventos sociales. Es el director de Imagen Studio Digital y junto a su equipo de modista, dos maquilladoras, dos técnicos de iluminación y montaje, un vestuarista, un peluquero y seis modelos emprendieron este gran desafío.

“Un día me llamó Gastón y me dijo tengo una idea y quiero hacerla con vos. Me encantó y en una semana hicimos entre 4 y 5 vestidos. Ya no sabíamos de dónde sacar diarios”, contó María Correa, la modista. Cada vestido, dependiendo el modelo, le ocupa entre 12 y 15 diarios.

Hasta el momento tienen realizados seis vestidos: el primero es un modelo de pollera corbata con body y abanico. El segundo se trata de un tutú de bailarina con corset. El tercero es un diseño ideado en Alicia en el País de las Maravillas. El cuarto es una gran pollera y peluca de flecos con corset. El quinto es un modelo de noche, bien pegado al cuerpo y el final y más ambicioso el vestido de novia con una larga cola.

“Al ser de papel y no ceder hay que manejarlos con mucho cuidado, apenas los refuerzo por dentro con un poco de fiselina”, agregó María, que ya trabaja en los seis nuevos vestidos que esperan poder presentar el próximo 2 de diciembre en un desfile en el Palacio de los Deportes y pasar a la historia.