Piden al Municipio que informe cuántos locales bailables hay en la ciudad

No es casualidad que luego de que tomara estado legislativo la solicitud de informe del Concejo Deliberante el 22 de setiembre, el Municipio saliera con los tapones de punta a inspeccionar los locales nocturnos de la ciudad. Ayer, los ediles aprobaron por unanimidad el pedido de informe al Ejecutivo municipal. Ahora, el Municipio deberá responder las preguntas de los concejales y resolver algunos problemas, como las habilitaciones provisorias.



Los controles se adelantaron. En menos de dos semanas, los trabajadores del CUIM (Cuerpo Único de Inspectores Municipales) recorrieron la noche puntana para revisar las habilitaciones de los boliches, bares y restaurantes de la ciudad. Varios estaban "flojos de papeles" y fueron clausurados.



La queja constante de los vecinos, sobre todo los que habitan la avenida Illia, fue el motor para que la concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ), Norma Rosales, pida al Municipio que rinda cuentas sobre los boliches y pubs de toda la ciudad.



"Además de la preocupación por la cantidad de gente que asiste a estos locales, hay cosas que debemos prevenir, como la seguridad de los chicos, no queremos otro Cromañón", dijo en referencia a la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en una disco del barrio de Once en la Capital Federal. "Por eso también estamos trabajando en modificaciones de la ordenanza y queremos incluir el uso de los contadores digitales en la entrada de los negocios para que no excedan su capacidad máxima", contó.



"Queremos velar por los vecinos que viven cerca, que tienen una queja constante por los disturbios y el volumen de la música. Mientras, estamos analizando el nuevo Código Urbanístico que viene de la mano con esto", manifestó e hizo hincapié en la división que se hará de la ciudad en zonas. "Tenemos que trasladar los boliches del centro a otro lado, es la idea por la cual se está trabajando. Con este pedido de informe, queremos saber cuántos boliches hay y cuáles son los habilitados, el Ejecutivo ya salió a hacer los controles y detectamos, por distintos medios de comunicación, que hay algunas clausuras, algunos cierres momentáneos, pero queremos saber qué medidas han tomado. Tenemos un problema con las habilitaciones, porque siempre son provisorias, y ahí hay que prevenir y cuidar a los chicos, pasó lo mismo con los peloteros. Si no se da cumplimiento a uno de los requisitos, deberá abrir cuando se cumplan todos. Vimos muchas falencias a nivel habilitaciones que debemos corregir. Queremos garantizarles a todos que su vida no corre riego, que los matafuegos tengan la carga vigente, que la salida de emergencia exista, que los locales a los que van a divertirse tengan todas las medidas de seguridad e higiene", detalló Rosales.

Las inspecciones

En lo que va de octubre, seis locales bailables fueron clausurados. La mayoría en la avenida del conflicto, la Illia: Le Park, Ibiza, Club Forest y Point fueron cerrados, a los que se les suma House, que está en Junín y General Paz. Todos fueron cerrados por falta de habilitación. Española Way, a metros de la Illia, sobre Pedernera y Caseros, fue clausurado por ruidos molestos y por hacer otra actividad distinta al rubro declarado; además de ser un resto-bar, tenía una pista bailable con DJs en vivo.

El contador digital

Rosales propuso una modificación en la ordenanza de los locales nocturnos para que se instalen en la puerta de entrada y de salida un contador digital de personas que, según afirmó, "garantizará la capacidad exacta que permite cada local bailable".

"Este artefacto posee un sensor infrarrojo que detecta la temperatura del cuerpo y sirve solo para contar personas. Está protegido de un reseteo y, para reiniciarlo, se necesita una llave que viene con el dispositivo y deberíamos dejar establecido que el inspector municipal, cuando vaya a controlar, sea el que tenga acceso al aparato", señaló.