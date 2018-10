Este sábado hay feria de artesanos para agasajar a mamá

Si la idea es agasajar a mamá con un regalo creativo y artesanal, habrá que llegarse hoy y mañana por la Plaza del Sesquicentenario. A las 10 arranca la Feria Día de la Madre donde podrán comprarse creaciones en madera, macramé, alpaca, cuero, plantas, mermeladas, entre varias opciones más. Expondrán más de 40 artesanos de la ciudad, de Merlo y de San Luis capital, y prometen precios accesibles para que nadie quede sin su presente.

Es el sexto año que la realizan y está integrada sólo por manualistas y elaboradores de prendas, alimentos y objetos de decoración.



"Hay bastantes trabajos diferentes para vender, todos hechos a mano. Es otra opción más en el centro para ir a comprar el regalo de mamá. Habrá cosas en madera, vidrio, hilo, macramé, alpaca, vienen varios orfebres y personas que exhiben muchas técnicas como cincelado, es bien variado. Todo tiene un diseño particular, cada uno elabora a partir de su imaginación", señaló Carolina Ortiz, una de las organizadoras del encuentro.



También estarán los integrantes de la Asociación de Emprendedores, Artesanos y Afines (Adeaa) para sumar opciones a la hora de elegir qué comprar.



Uno de los grandes atractivos serán los precios de las cosas. Ortiz explicó que no han aumentado los valores respecto del año pasado. "Se nos hace más fácil conservar los precios porque nosotros transformamos la materia, no la compramos para después venderla. Tenemos un margen grande de ganancia al ser creadores de lo que hacemos. Por eso hemos tratado de mantener los precios. Si bien hay menos ventas que otros años, ésta suele ser una de las mejores ferias del año y de las más populares", resaltó la organizadora.



En la decena de puestos que montarán, Ortiz aseguró que habrá cosas "lindas, originales y mucho más baratas" que lo que pueden encontrarse en los negocios de la zona.



Como suele ocurrir para las fechas especiales, en la feria no faltarán las ofertas. "Todos tenemos en cada paño un porcentaje de mercadería batalla que oscila en los $50. Por supuesto que las opciones son muy diversas porque hay productos con muchas horas, con mucho trabajo artístico que es más cara pero hacemos precios por cantidad. En mi puesto, del año pasado a éste no he aumentado casi nada. Traté de comprar los materiales en grandes cantidades en Buenos Aires y hay otros que utilizan el reciclado que no tiene costo", adelantó la mujer que junto a su marido se dedican al modelado de masilla, pintura y macramé.



Tanto hoy como mañana la venta se extenderá hasta las 22.



Carolina Ortiz adelantó que no suspenderán la feria por el clima, excepto que "llueva torrencialmente".