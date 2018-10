Valentina Aguado: la ilusión olímpica de los puntanos

Viajó anoche a Buenos Aires y el próximo lunes buscará hacer historia para el deporte de San Luis con la camiseta de la Selección Argentina. La puntana de 17 años es referente en escalada deportiva.

El próximo lunes el deporte de San Luis escalará en los Juegos Olímpicos de La Juventud, que desde el sábado se realizarán en Buenos Aires.

Valentina Aguado, la puntana de 17 años, competirá representando a la Selección Argentina de Escalada. Los Juegos Olímpicos combinan las tres disciplinas: boulder, dificultad y velocidad. El lunes 8 será la clasificación, a partir de las 9, y el martes las finales.

Valentina partió anoche a Capital Federal y en el bolso de viaje puso todas sus emociones: "Tengo un conjunto enorme de cosas, van de felicidad a temor, todo junto. Voy con muchas ganas, no me quiero olvidar de nada, estoy revisando todo para la competencia, quiero pasarla bien y hacer nuevos amigos", dice Valentina y los últimos ocho años le pasan por delante como una película.

De la recomendación de su pediatra, cuando apenas tenía 9 años, a comenzar a competir a a los 10. "Pasó todo muy rápido, hace un año no me hubiese imaginado esto, que empezó como un juego, una diversión con una amiga, y después terminé entrenando sola. Fue competir a nivel nacional e internacional, viajar a muchos lugares, participar en el Panamericano y en el Mundial Juvenil del año pasado", repasa la joven deportista, quien justamente en Innsbruck, Austria, alcanzó dos finales y logró el pasaje a estos Juegos Olímpicos.

En el Panamericano Juvenil que se realizó en noviembre de 2017 en Montreal, Canadá, logró tres medallas de plata y una de bronce. En julio de este año finalizó 40ª en la especialidad de dificultad en el Mundial de Mayores en Francia. Y en el Mundial Juvenil, en Moscú, en agosto, fue semifinalista en dificultad, 25ª en boulder y 23ª en velocidad, con el récord argentino de 10s66.

Con todos esos pergaminos, es candidata a medalla entre los 141 atletas argentinos de todos los deportes. Los medios periodísticos y agencias de noticias nacionales así lo hacen notar, y Valentina cuenta: "Leo todos esos títulos y no sé qué cara poner (sonrisas). Lo seguro, es que pienso poner lo mejor, pero será difícil, todas tienen la misma sed de gloria, me enfrentaré con rivales muy buenas", afirma la puntana y reitera: "Tengo expectativa y confianza, será difícil pero pienso dar lo mejor".

La destreza y la cara de la deportista de San Luis fueron escogidas por marcas de bebidas isotónicas de prestigio, y ella, enfocada en la competencia, agradece "a los sponsor que me acompañaron en este proceso y a mis amigos que me hacen más llevadero el día a día. En la familia están todos contentos, me acompañan en cada decisión".

Aguado agradece "al gobierno provincial por el muro para entrenar, que quedó muy bien armado en el Parque de las Naciones. Ahora tenemos un lugar, con esta gran obra, que nos permite perfeccionarnos".

Repasa los meses previos de entrenamiento y sabe que llegará en plenitud. "Me siento muy bien, tanto física como emocionalmente. A la planificación la pudimos cumplir, con idas y venidas, pero todo lo cumplimos perfectamente y estamos muy contentos para llegar en tiempo y forma. Que llegue el día de competir nomás", remarca Valentina.

Sube cada día más alto... trepa y siente libertad... potenció su físico y agudizó sus sentidos pegada a un muro por el que parece deslizarse... Valentina Aguado viajó a los Juegos Olímpicos con una sonrisa; ya llegará el momento de apretar los dientes.