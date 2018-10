Acusan a Transpuntano de "inflar" sus costos

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante continúa el análisis de costos que envió la empresa Transpuntano hace casi un mes, para justificar un aumento del 47 por ciento, en dos tramos, del boleto de colectivo. Para la presidenta de esta comisión, la edil por el bloque Frente Unidad Justicialista, Ayelén Mazzina, el precio que ponen de algunos insumos "están inflados". Por eso, adelantó que harán a la empresa un pedido de informe y le solicitarán todas las facturas mensuales y anuales que tengan.



"Hicimos un análisis muy exhaustivo del tema con los contadores del Concejo Deliberante y no nos cierran algunos puntos específicos de los costos que tienen algunos insumos, como los chasis, neumáticos, litros de aceite y nafta. Creemos que los números están un poco inflados y no podemos sacar un porcentaje exacto con la información que nos han mandado. Con todo el papeleo que tenemos no podemos decirles si el porcentaje está bien o mal", manifestó Mazzina.



Desde el 27 de setiembre, día en que tomó estado legislativo el pedido de aumento, todavía no pudieron emitir un despacho al respecto. El incremento implicaría que el boleto pase de 12,20 a 16,57 pesos, mientras que desde diciembre se cobraría 17,97 pesos. Mazzina aseguró que con su equipo hicieron su propio estudio de costos "para poder darle a la gente y a Transpuntano un porcentaje; queremos hacer un análisis exacto".



"Sabíamos que esto iba a suceder por la crisis económica que estamos viviendo a nivel nacional, pero no estamos de acuerdo con esta documentación donde se han inflado bastante los precios", remarcó.



Aseguró que hará un pedido de informe que saldrá el lunes de la comisión "para ver si nos cierra el aumento que piden. Esta semana no vamos a tomar ninguna decisión con respecto a esto, es un tema delicado porque sabemos que gran parte de la sociedad utiliza el servicio de transporte público, por eso nos detuvimos tanto en su análisis".



Distinto a Mazzina, la concejal por el bloque oficialista San Luis Somos Todos, María José Domínguez, que también integra la Comisión de Transporte, señaló que está de acuerdo con el aumento "tal cual fue presentado por el Ejecutivo municipal. Está 'recontra' chequeado. No veo que los costos presentados estén inflados. Los porcentajes y montos que se presentan son razonables dentro del marco de la crisis nacional que estamos atravesando. Mi intención es que el lunes salga el despacho de comisión de este expediente para que se vote en la próxima sesión".