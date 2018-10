"La Municipalidad de San Luis viola la autonomía del Juzgado del Faltas"

Un conflicto que parece no tener solución y que lleva años sin resolverse es la difícil relación entre el Ejecutivo municipal y toda su cúpula y el juez Alejandro Ferrari, a cargo del Juzgado de Faltas Municipal. Luego de los reclamos que este último hiciera al Municipio por falta de recursos para trabajar, ahora surgió que el Juzgado no fue incluido en el último aumento que los funcionarios de las primeras líneas y los concejales se otorgaron por decreto y que nunca fue publicado en el boletín oficial. Ferrari pidió ese aumento y lo que obtuvo fue una acusación de corrupción. Además ayer se dio a conocer que el secretario de Hacienda, Esteban Pringles, está preparando un pedido de informe para presentar ante el Concejo Deliberante en contra de Ferrari. Lo acusó de no tener imparcialidad y de no ser objetivo en la aplicación de lo que dice el Código de Faltas.

Pringles fue el encargado de propiciar los "golpes" a través de entrevistas que dio a diferentes medios. Una de estas fue en Radio Universidad. Casi como para "zafar" de dar explicaciones de por qué no habían publicado en el boletín oficial el aumento de sus dietas, lanzó sin más que el Juzgado de Faltas era "un nido de corrupción. Ferrari tiene un quiosco. Si no recibe pagos, pide que manden contribuciones a los merenderos". Dijo que como el Juzgado no recauda de las multas, no alcanza para darles el aumento.

En contraposición a Pringles, Ferrari advirtió que el mecanismo de aumento de sus sueldos está en las ordenanzas 2.950, referida al sueldo del juez que debe ser equivalente al de un concejal o un secretario municipal, y 3.137 en relación también a la dieta de los secretarios del juzgado. "Me sorprende, esto tiene una connotación. Sale un día después de que reclamo el aumento de sueldo que al Juzgado no le habían dado, niegan un aumento incumpliendo con su deber de funcionario público. Las ordenanzas dicen expresamente que cuando les aumentan a ellos se le sube al Juzgado también, y él dice que no lo hacen porque no recauda. Es vergonzoso", sostuvo Ferrari y aseguró que hará una presentación en la Justicia por las acusaciones que le hicieron.

Señaló que "nosotros no tenemos por qué contestarles las actas que la Municipalidad manda. Eso es una instancia con el ciudadano. Procesalmente, cuando las actas llegan se resuelven con una desestimación, anulación, el pago de la condena y demás. Han violado la autonomía del Juzgado de Faltas, eso está a resolverse por parte de la Justicia. Ahora se quieren inmiscuir y opinar con las cuestiones del Juzgado. Es una situación muy grave. Primero por las acusaciones falsas que hizo este funcionario y, dicho sea de paso, si tiene actuaciones y en cinco años no las presentó, ¿justo ahora se acuerda de hacerlo?"

Aclaró que los sueldos no salen de la recaudación del órgano de Justicia municipal y que sean insuficiente es "porque ellos han llevado al Juzgado de Faltas a la crisis que tiene, por ejemplo no pagando el sistema informático, no contratando a los notificadores necesarios y negándonos los recursos que necesitamos para funcionar bien ¿y todavía juzgan al Juzgado de no recaudar? Realmente es muy grave la acusación, las violaciones a la autonomía y a la independencia funcional de esta dependencia y poniendo en tela de juicio el trabajo de todos".

Ferrari señaló que el cuerpo de inspectores municipales "trabaja muy mal desde hace mucho tiempo y Pringles se convierte en el guardián de la legalidad como si la Municipalidad trabajara bien". Dijo que no saben hacer las actas y que en muchos casos son nulas.

"Que la hagan fácil, que cierren el Juzgado, que establezcan un cajero electrónico para que la gente pague la multa directamente, porque con ese criterio terminó el derecho de defensa, el proceso debido que tienen las actas municipales de San Luis. Es gravísimo", lanzó.

"Estamos cansados de mandar notas que no cumplen con el procedimiento, parece una tomada de pelo, me exigen algo que ellos no cumplen. Se está inmiscuyendo en la tarea de administrar Justicia que tiene el juez de Faltas municipal. Hasta eso quieren colapsar. Tengo a los empleados hace dos meses en asamblea, por un tema de sueldo. Esto suena irrisorio, hace un mes que le pedí cinco notificadores, porque hay 90 mil actas de tránsito sin notificar y nunca me contestó el secretario de Gobierno, ni lo va a hacer. ¿Qué me habla de recaudación, si ellos no cumplen? El sistema informático hace un año y medio que lo debería tener", manifestó y agregó que el conflicto es personal. "Es contra mí. Esto va ligado a que quieren formar otro Juzgado para no verme la cara a mí, porque quieren que de uno u otro modo no esté más. Quieren que me canse, pero no lo van a lograr, porque mi compromiso es como juez de Faltas. El sillón no tiene mi nombre, dice juez de Faltas, les guste o no lo van a tener que soportar".

Las acusaciones

Pringles aseguró en declaraciones a una web que Ferrari hace diferencias en las multas que aplica según el local o "la cara del cliente". Que, por ejemplo, cuando clausuró el supermercado Walmart el año pasado por “falta de documentación sanitaria exigible, norma sobre higiene de los locales o incumplimiento a condiciones bromatológicas”, el juez les puso 118 mil pesos de multa. Pero afirmó que a Aiello, que fue sancionado por lo mismo, les puso una pena de 15 mil pesos que según el funcionario, fue pagado en donaciones a comedores.

Agregó que el acta de secuestro de los camiones con ropa de dudosa procedencia de "La Saladita", que fue remitido al juez, "ese mismo día, con unas horas de diferencia, nos manda un oficio para que liberemos la mercadería, sin ningún tipo de presentación de documentación. Y así pasa con los boliches bailables, hubo 122 clausuras y siempre son los mismos infractores”.

Pringles sostuvo que el Juzgado de Faltas no genera el dinero suficiente para pagar los sueldos de su personal y que la recaudación no llega a los 500 mil pesos, que es la tercera parte de lo que tendría que recaudar, teniendo en cuenta todas las actas que remite la Municipalidad.