En el primer cuatrimestre hubo 9 mil multas de tránsito en la ciudad

Falta de empatía, poco respeto por la convivencia y nulas ganas de cambiar es lo que, entre líneas, revelan las cifras de las estadísticas que maneja el Juzgado de Faltas Municipal tras cerrarse el primer cuatrimestre del año. En total, se registraron 9.000 multas. Las infracciones de tránsito, que no merman, tienen a los motociclistas como principales protagonistas.

Los datos fueron revelados por el propio juez de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari, en una charla que mantuvo con El Diario de la República. “Los números que manejamos en este primer cuatrimestre son similares a los porcentuales que vimos el año pasado. Son cifras que tienen dos miradas. Por un lado, no aumentaron las infracciones, pero también indican que los puntanos tampoco evolucionamos en este sentido. Las infracciones por mal estacionamiento son muy frecuentes, lo mismo que los problemas de las motos con caños de escapes libres o la falta de documentación”, subrayó el magistrado desde su despacho.

A su vez, cabe destacar que en este último período los controles se profundizaron en distintos puntos de la capital. No solo fue trabajo de los inspectores de la Comuna, también accionaron agentes y oficiales de Policía de la Provincia en cada una de las jurisdicciones capitalinas.

Ese accionar generó unas 600 retenciones vehiculares. El 80% fueron motos que cometieron fallas muy habituales: circulaban con el caño de escape libre, no tenían su chapa patente o carecían de alguna documentación.

“De enero a fines de abril, se hicieron casi 600 controles vehiculares. Es un número importante en cuanto a ese tipo de operativos. Hubo un notorio incremento en ese tipo de tareas respecto al año pasado y dio resultados. Son acciones que también hacen a la seguridad de todos”, señaló Ferrari.

Diez mil pesos es el valor de la multa que pagan los motociclistas por circular con el caño de escape libre. Además del secuestro del rodado y de abonar esa cifra, para retirarlo deben reponer el caño original permitido.

“Además de revisar documentación y el estado de los vehículos, se hacen controles de alcoholemia. Un detalle aparte radica en el tema de los caños de escape libres. Es una moda que nos sorprende mucho porque hay una gran cantidad de vecinos conductores que son reincidentes en esta falta a pesar de las multas que esto conlleva, además de la quita de ese escape adulterado y la destrucción del mismo. Es una moda que continúa a pesar de los controles y la ordenanza vigente, la cual prohíbe su utilización. El número de infractores realmente es alto”, aseguró el juez.

Pero en el ítem motos, el problema no solo es el insoportable sonido que hacen esos rodados con esos aparatos, tanto los inspectores municipales como la Policía también chequean su estado. En muchos faltan las luces, tienen sus frenos en mal estado o peor aún, no tienen su chapa patente.

El auto en cualquier parte

En otro orden, una de las contravenciones en el ámbito municipal que no disminuyen son los estacionamientos de los coches en zonas no permitidas. Pareciera que muchos automovilistas, reincidentes en la infracción no pretenden modificar ese mal hábito. Los inspectores hacen multas porque dejan los autos en espacios exclusivos para discapacitados, paradas de taxis, plataformas delimitadas solo para transportes escolares, paradas de colectivos o porque tapan cocheras privadas. El abanico es amplio y la cantidad de sanciones no afloja.

“Lamentablemente en San Luis, al menos el 40 por ciento de sus conductores maneja mal y no cumple con las normas mínimas de tránsito ni las ordenanzas municipales. Muchos que ya fueron sancionados aparecen luego como reincidentes. Demuestran que no tienen ganas de cambiar sus malas costumbres. Ese gesto afecta al otro 60 por ciento de personas que sí saben manejar y que son respetuosas. El Juzgado de Faltas no tiene un espíritu recaudatorio. Las multas son el doloroso camino para que esa gente aprenda a convivir. Se sanciona económicamente porque es la forma para que la gente reaccione y mejore sus actitudes”, manifestó Ferrari.

"El vecino interactúa, denuncia las infracciones y eso nos ayuda"

Estacionar mal o andar con la moto haciendo ruido no es la única falta que comenten los puntanos en cualquier calle o barrio de la ciudad. También hay otras malas costumbres que perjudican a otros vecinos o transeúntes, aunque hay detalles que son alentadores.

En los últimos 4 meses, el Juzgado de Faltas ya registró 10 clausuras en bares y restaurantes por ruidos molestos. La música a todo volumen no deja dormir a las familias que viven a la par de esos locales y además del cierre de las puertas por al menos 10 días, el pago de la multa es inevitable. “El año pasado fueron sancionados 30 locales. Es llamativo que ahora, en solo 4 meses, ya sumamos 10. Es una falta muy denunciada por el vecino. Es un gesto de mala convivencia que se constata, se inspecciona y luego llega la sanción”, explicó el juez de Faltas, Alejandro Ferrari.

En menor medida surgen aquellas cuestiones como la colocación de áridos en las veredas que impiden el paso de los transeúntes. “Esa es una falla que se da menos, pero que la gente también llama y denuncia. Lo mismo ocurre con aquellos vecinos que viven cerca de un terreno baldío descuidado. Al propietario se lo intima para que lo limpie. Son cuestiones que hacen también a la seguridad. Afortunadamente son cuestiones que el vecino denuncia. Interactúan con nosotros y eso nos ayuda”, destacó Ferrari.