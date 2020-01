En enero se labraron casi 4 mil multas de tránsito en la ciudad

Las faltas más comunes son el estacionamiento en doble fila, en garajes y la obstrucción de ochavas.

Transitar la capital provincial, especialmente sobre el casco céntrico, deja la percepción de que las normas viales no se respetan. Peatones y conductores infringen diariamente las normativas y la sensación se torna un hecho cuando se contabilizan las actas por faltas. Según informó el subsecretario de Tránsito y Vía Pública de la Municipalidad de San Luis, Luciano Santágata, en enero se labraron 3.900 infracciones de tránsito, de las cuales 78 fueron graves y los inspectores tuvieron que retener los vehículos implicados: no tenían seguro ni carnet, algunos motociclistas presentaron irregularidades en los espejos retrovisores y poseían caños de escape no reglamentarios.

"Tenemos mucha colaboración con la división de Tránsito de la Policía, trabajamos en conjunto. Cuando ellos realizan operativos, por ejemplo, se hace un entrecruzamiento de datos con esta oficina, nos encargamos de la comunicación con el Tribunal de Faltas; cuando nos dan la orden para hacer la devolución de los vehículos secuestrados, avisamos a la Policía", explicó Santágata.

Las faltas que más cometen los puntanos son el estacionamiento en doble fila, la obstrucción de las ochavas (espacios que facilitan la visibilidad en el cruce de calles), estacionamiento en garajes, entre otras.

De acuerdo a lo que graficó el funcionario, una multa simple puede alcanzar estimativamente los $400 y los montos varían por las situaciones particulares, donde se presta atención a la reincidencia de los conductores.

"Muchas veces los infractores se justifican diciendo que solo pararon frente a una cochera por cinco minutos, pero ese tiempo para el propietario del garaje es crucial, sobre todo si tiene una urgencia", indicó.

El funcionario subrayó que se intensificaron los controles con el objetivo de generar conciencia en los vecinos y evitar accidentes de tránsito. Buscan que las estadísticas de las infracciones disminuyan, en un contexto de respeto por las normativas.

"La idea de la Subsecretaría de Tránsito y la Secretaría de Seguridad Ciudadana es intensificar los controles para mejorar la convivencia. Muchas veces la gente se enoja por los cortes o los congestionamientos, tocan bocina, pero no respetan las normas. Queremos anticiparnos al ciclo lectivo, que es la época en la que más se notan las dificultades. Las personas, en el afán de llevar a sus hijos a la escuela, estacionan en doble fila o a la izquierda y no se dan cuenta de que pueden sufrir un accidente", manifestó.

Adelantó que a partir del 3 de febrero se hará la entrega de nuevas obleas de tránsito para estacionar, a las que les cambiaron el color y el formato para facilitar su identificación. También especificó que hay dos tipos de permisos para discapacitados, por un lado están los conductores que tienen el beneficio y, por otra parte, los acompañantes. "Este segmento debe respetarse, que alguien tenga un familiar discapacitado no quiere decir que puede hacer uso de ese certificado si el beneficiario no se encuentra en el vehículo", aseguró.

Por último, lamentó los malos tratos que a veces reciben los inspectores y sostuvo que trabajan para que medie el respeto mutuo y las actas se resuelvan de la mejor manera posible.