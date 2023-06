Registran más de 20 sanciones por ruidos molestos en la ciudad

Desde el año pasado y lo que va de 2023, más de 20 lugares nocturnos recibieron sanciones por ruidos molestos. Además, confirmaron que más de 10 de los infractores obtuvieron clausuras. Asimismo, advierten que las denuncias por estos motivos han ido en suba desde el retorno de la pandemia.

“Posterior a la pandemia, en los años 2021, 2022 y particularmente el último año, ha aumentado la cuestión de las denuncias de los mismos vecinos a la Municipalidad o al Juzgado respecto a los ruidos molestos en lugares nocturnos. Pero también de sitios que tienen que ver con salones de eventos, reuniones familiares en improvisados espacios y así también los habituales de diversión nocturna”, informó el juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari.

El letrado detalló que entre las sanciones se dan casos de locales habilitados. Sin embargo, lo que refiere a los entornos más familiares o de viviendas particulares, arroja dificultades para las multas. En otras palabras, no hay forma de lograr penas en esos casos. El problema está en la complejidad de verificar las cuestiones advertidas, ya que las mismas suceden en el transcurso de algunas horas, eventualmente, y no todos los días como sí se da en los ámbitos con habilitación.

"También han proliferado los casos de salones de eventos. Es entendible esto desde el punto de vista del vecino. Hay una ordenanza que regula la situación, que establece los decibeles tolerables, tanto diurnos como nocturnos. A su vez, establece las diferentes zonas”, subrayó Ferrari.

Para las zonas más despobladas o alejadas del centro, la ordenanza 2495/93 permite una amplitud más alta de decibeles que para otros rincones de la ciudad. Según lo establecido, queda prohibido causar, producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos que, propagándose por vía aérea o sólida, afecten o sean capaces de afectar al público, ya sea en espacios privados o públicos.

“En esquema, no pueden pasar los 50 o 55 decibeles. La sanción no solamente es pecuniaria, sino también de clausura. Los pisos de la clausura son de 7 días, pero en algunos casos ha sido por más tiempo y las sanciones mínimas están alrededor de los 30 mil pesos y las más graves han llegado a cerca de los 200 mil pesos”, recalcó el juez.

Según consignó, la zona centro es donde más se registran denuncias y multas, estiman que se debe a la cantidad de lugares nocturnos que hay. Asimismo, Ferrari apuntó que los controles se realizan todos los fines de semana.

“De esos 10 lugares que se cerraron, la mayoría han tenido más de una clausura y la sanción se va agravando. Esto es para que las personas se adecuen a esta normativa. La gente que ha recibido estas sanciones se esgrime diciendo que los fines de semana el sonido medio de la ciudad, por el tránsito y la actividad nocturna, no es bajo”, especificó.

Toda persona tiene derecho a presentar un descargo. Desde la institución los citan y si no concurren lo condenan en rebeldía y se dicta sentencia. Las quejas pueden realizarse a través de los diversos canales municipales en cualquier momento del día, o en el Juzgado de Faltas de 7 a 14.

“El comerciante vive de su negocio, entonces debe respetar más que nada las normas vigentes para que su local no sea interferido por una clausura o sanciones cada vez más altas. El vecino particular debe apelar a un sentido común de normas de convivencia. Una persona, por más que esté en su casa, no puede poner el volumen a todo lo que da. Por eso, al vecino le pedimos que se concientice con respecto a eso”, manifestó.

Otras de las denuncias recurrentes son las relacionadas al tránsito. “Este año, por ejemplo, los controles de Policía e Inspectores Municipales, con respecto a los vehículos en general y en particular de los motovehículos, resultaron de una cadencia histórica de más de 700 u 800 retenciones. Esto no había pasado los años anteriores. Los motivos son varios, por falta de documentación, por falta de caños de escape, la falta de luces o patentes”, concluyó.

Redacción/MGE