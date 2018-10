El Consejo Federal de la Mujer se reúne el viernes en Terrazas

El viernes, a partir de las 9:30, se reúnen en San Luis las consejeras y representantes de las 24 provincias en el XII Encuentro Nacional del Consejo Federal de las Mujeres que se hará en Terrazas del Portezuelo. El encargado de abrir la jornada en el Salón Blanco será el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien hablará luego de las palabras de bienvenida de la secretaria de Estado de la Mujer #Niunamenos, Adriana Bazzano, y de quien presidirá el encuentro, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, María Fabiana Tuñez.

El Consejo sesiona al menos tres veces al año (ya se hizo en Bariloche y en la Ciudad de Buenos Aires), y está conformado por representantes de los gobiernos provinciales que, en general, son las autoridades en temas de género. Allí tratan de potenciar el trabajo conjunto que se concreta entre Nación y provincias, al estilo de otros consejos, como el de Educación, Justicia o Niñez y Adolescencia.

En esta ocasión, uno de los temas que tratarán será la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) y la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de formación para alcanzar la igualdad y garantizar el acceso a los derechos, sin discriminación.

“San Luis ha propuesto firmar un convenio con las provincias vecinas como La Pampa, Mendoza, San Juan y Córdoba, sobre atención de casos de violencia de género de forma solidaria en localidades limítrofes como Villa Dolores y aquellas del sur de San Luis, para que en conjunto podamos contar con profesionales de ambas jurisdicciones. Porque los recursos humanos son muy importantes y no siempre hay psicólogos o abogados disponibles para atender estos casos en zonas alejadas”, anticipó Bazzano.

También dijo que es “una gran oportunidad para que todas las provincias realicen sus reclamos a la Nación, ya que siempre promete pero no siempre cumple. Y supongo que la directora del Instituto Nacional de las Mujeres tratará de que las provincias que todavía no adhirieron al Plan Federal lo hagan en esta oportunidad, como ya lo hicimos nosotros”.

La funcionaria dijo que “la Nación lo único que ofrece ahora es capacitación en temas de violencia de género, pero también nos ha prometido fondos para distintos proyectos y nunca se cumplieron. En general, el reclamo de las consejeras es este tema porque en muy pocas provincias, aquellas que les convienen políticamente, se han dado algunos subsidios. A nosotros no nos han dado nada, incluso no nos aprobaron un proyecto que presentamos para tener un equipo técnico itinerante que recorra las zonas rurales, pero la respuesta fue que no se puede poner ahí el dinero. Creo que no entienden que tenemos realidades diferentes y que el traslado a zonas rurales de una psicóloga, una abogada y una trabajadora social para nosotros es necesario. Y nunca nos explican con qué criterio nos dicen que no”.

Bazzano explicó que, de cualquier manera, “la Provincia ya cuenta con el servicio de patrocinio gratuito, que es otra promesa que nunca cumplieron desde la Nación, donde hoy tenemos unos 20 abogados que llevan adelante unas 120 demandas civiles y penales en todo el territorio. Y también vamos a ser la única provincia en aplicar la Educación Sexual Integral en las escuelas, luego de haber firmado la semana pasada el decreto el señor Gobernador”.

También lamentó que desde que asumió Mauricio Macri la Presidencia, "todos los fondos destinados a la temática de género se fueron recortando".