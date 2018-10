Don Eloy sigue avanzando con paso firme y seguro

El crecimiento de la cabaña Don Eloy es impactante. En pocos años, la semana pasada brindó su quinto remate anual recién, pasó de ser un adquirente habitual de genética de los mejores productores de San Luis, a un proveedor de hacienda de calidad garantizada para colegas productores que suelen colmar las instalaciones de San Luis Feria en cada cita. No es sencillo lograr esa transformación en un contexto de país que siempre guarda una sorpresa, en el que no se puede pensar a largo plazo y donde los costos acechan cualquier esbozo de rentabilidad.

Sin embargo el mendocino Eloy Guerrero se marcó una senda y la siguió más allá de cualquier contratiempo que pudiera surgir en su camino. Apostó a un Hereford de líneas moderadas, con animales parejos (“Fíjense esas vaquillonas, parecen fotocopiadas”, llegó a decir en un momento Miguel Talano, el rematador, con justa razón), un marrón requemado que ya es marca de la casa, vientres confiables a la hora de la preñez y toros que nunca han sufrido un rechazo a lo largo de este lustro en el que viene subastando de la mano de Ganadera del Sur.

En el último encuentro ratificó la importancia de su trabajo con un remate que no escapó a las generales de la ley en estos tiempos de crisis económica, ya que por momentos costó vender algunos toros y lotes específicos de vaquillonas, pero que terminó siendo un éxito en todo sentido: por la calidad de la organización, el catering, la genética que desfiló por la pista y los precios.

No es correcto hacer comparaciones, aunque es una tentación en estos dos meses en lo que los remates de reproductores se acumulan uno tras otro, ya que hay distintas realidades, zonas geográficas disímiles e incluso a veces influye la cantidad de hacienda que sale a la venta, pero este cronista puede asegurar sin dudar –porque participó de ambas subastas- que Don Eloy no tuvo nada que envidiarle a un gigante como Antiguas Estancias Don Roberto, de cuya genética se valió en los comienzos (y lo sigue haciendo con inseminaciones con Saladillo), pero al que le fue tranquilamente en zaga con sus Hereford Puros Registrados. Guerrero no vende Puros de Pedigrí, así que allí no hay discusión posible, pero en cuanto a toros de la misma categoría y con los vientres se le puede animar a cualquiera.

Además, el tipo se ganó un prestigio como cliente comprador de los buenos, de esos que no se fija en el precio y sí en la calidad, y en el ambiente de los remates la reciprocidad es casi una cuestión de honor. “Si vos viniste a mi fiesta, yo correspondo y voy a la tuya”, parece ser la máxima. E incluso si se puede, se anotan con alguna mano levantada, como un guiño a tanta fidelidad. Por eso no extrañó ver entre el público agentes de la consignataria Alfredo Mondino (el año pasado incluso estuvo Roberto Mondino y se llevó algunos lotes); los dueños de la cabaña La Benedicta, que estuvo como invitada en Don Roberto; del propio Luis Clancy, administrador general de la firma de la familia Thyssen; y también gente de cabaña Las Lilas, que incluso se prendió en alguna pujas y terminó llevándose algunos lotes de vaquillonas.

Y después estuvieron firmes las fidelidades del terruño, un sinfín de mendocinos que conocen a Eloy Guerrero en todas sus facetas comerciales y que llegaron para apoyar y comprar lo que hiciera falta para seguir mejorando la genética al oeste del río Desaguadero, donde tanto hizo la familia Abdallah para llegar con buenos reproductores y vientres en los últimos 10 años. Al punto que los remates en La Paz, y también en San Rafael, ya son puntos que brillan con luz propia en el calendario de la empresa.

Un fiel ejemplo de lo que apoyaron los productores de Mendoza se reflejó en quien compró el toro que fue cabeza del remate, un Hereford Puro Registrado determinado como "ese barra" (s/) por la Asociación Argentina, lo que indicaba su calidad superior. Se terminó yendo a San Martín, la patria chica de Guerrero, por 145 mil pesos. Así le contestaron a una ingeniosa salida del dueño del martillo, que los había apurado a los vecinos con un “¿Qué pasa con los mendocinos? Nos venden el vino caro y quieren llevarse la carne barata…”, lo que provocó risas y aplausos en la rebosante tribuna de San Luis Feria.

Ese toro, hijo de Coronel, salió a la pista junto con un Puro Registrado más moderado, de 710 kilos, hijo de Saladillo, que cotizó a 100 mil pesos y fue a parar a la cabaña María Lucía. Ya ningún otro reproductor alcanzaría las tres cifras, pero el promedio general fue más que interesante. Los Hereford alcanzaron los $67.800 y los Angus estuvieron cerca: $65.727.

Una curiosidad fue que costó mucho más vender el segundo lote que el primero, cuando siempre ocurre al revés, porque lo que cuesta es "romper el hielo". Sin embargo esos dos toros ya estaban marcados y quienes se los terminaron llevando mostraron determinación. En cambio a partir del corral número dos todo se hizo más espeso. No por falta de calidad, todo lo contrario, pero hay una tendencia muy clara en los remates de 2018: los productores esperan, guardan las ofertas para el momento en el que el rematador comienza a bajar la base hasta el mínimo posible, y recién ahí comienzan a levantar la mano con cautela.

Por fortuna la experiencia de Talano casi siempre termina coronada por el éxito y los toros fueron desfilando y encontrando dueños, con valores que oscilaron entre los 80 mil pesos y los 55 mil en la parte más baja, un precio que aprovecharon los enviados del Ministerio del Campo para sumar tres reproductores más a su stock destinado a reponer animales con enfermedades reproductivas que arroje el Plan Toros, que se está desarrollando en cuatro departamentos de manera simultánea.

Otra característica fue lo variado de los compradores. Hubo de todo un poco, muchos de San Luis y Mendoza, más algunos cordobeses que llegaron tentados por la calidad de los Hereford y los Angus, la gran novedad que presentó cabaña Don Eloy. El año pasado había sido la primera vez para las vaquillonas coloradas, ahora se animó con 12 toros muy bien presentados, que entraron en lotes mechados con la raza que tradicionalmente crió el establecimiento en Chosmes, en pleno oeste puntano, donde los animales ganan una adaptabilidad que luego los hace perfectos para cualquier zona de la provincia, o de la vecina Mendoza, donde abundan los campos duros, las pasturas se hacen desear y el agua no siempre se consigue fácilmente.

“Fue una buena presentación de los Angus, la gente que viene a este remate están muy acostumbrada al Hereford, pero vieron que la genética también es de calidad, es una raza muy carnicera, que de a poco va ganando terreno en San Luis”, reflexionó Eloy Guerrero, sentado en la fila más alta de la tribuna, atento a los precios, siempre cruzando miradas con Talano y Muse Abdallah, pero sin descuidar las relaciones públicas en una cita que congrega a un gran grupo de amigos del dueño de la cabaña y al ambiente ganadero puntano en general. “Yo sé que los precios no acompañan, que el productor está muy justo con su economía, pero está la exportación como un atractivo muy importante, siempre latente para cerrar buenos negocios con un dólar que ahora se volvió competitivo. Por eso los criadores de hacienda siguen apostando a este negocio”, redondeó el cabañero.

Muse Abdallah, el dueño de Ganadera del Sur, fue más directo con su apreciación: “Si la ganadería está en crisis como dicen, aunque yo siempre soy de mirar para adelante y confiar, la única salida es invertir en genética. Y cabañas como Don Eloy y Don Roberto, que fueron los últimos dos remates que dimos, siempre nos hacen quedar bien en ese sentido”. Lo confirmó Julio Luco, el inspector de la Asociación Argentina de Hereford, quien antes de comenzar la subasta recordó que su raza “está presente de Ushuaia a Corrientes, con una adaptabilidad importante más allá de los climas. Por eso es ideal para el oeste de San Luis”.

A la hora de los vientres, calificados como “la gallina de los huevos de oro” por el ocurrente Talano, también se notó que los productores habían hecho los deberes en los corrales y tenían claro qué querían. El primer lote con cría al pie marcó un máximo de 30 mil pesos lo que pisa para la categoría y después los valores se estabilizaron entre los 20 (base innegociable) y los 25 mil. Las preñadas estuvieron entre los 28 y los 30 mil pesos y casi siempre se fueron en lotes completos, salvo cuando Félix Novillo dio la nota y se llevó una sola por $42.000. Se ve que no era el único que le había echado el ojo, porque lo corrieron de lo lindo hasta llegar a ese tope.