Un ratoncito duro de cazar

La historia fría dice que un 18 de noviembre 1928 Mickey salió por tercera vez en la panta - lla, pero Disney celebra ese día como si fuera el debut. Hay una explicación: el primer corto, en el que también estaba Minnie y fue estrenado en mayo, no tuvo el éxito esperado. Para el segundo, la empresa no encontró distribuidor y tuvo que es - trenar el capítulo en diciembre año, luego que –un mes antes- el personaje protagonizara “Steambot Willie” y obtuviera su primera gran respuesta del público.

También la confección del dibujo tiene orígenes confusos. El relato oficial indica, sin mayores op - ciones, que el ratón fue dibujado por Walt Disney en un viaje en tren. Pero otra versión sostiene que en realidad el primer boceto lo hizo Ub Iwerks por pedido de Disney para reemplazar a “Oswald, el conejo”, un personaje previo –parecido en algunos trazos al antiguo Mickey- que no estaba teniendo una buena temporada.

Más allá de esas discusiones atiborradas por el paso del tiempo, es muy difícil encontrar un perso - naje que acapare tanta atención como Mickey en el último siglo. Sin embargo, en San Luis el ratón no parece tener la penetración que tuvo en otras capitales. En las próximas páginas, seis artistas, músicos, comunicadores y actores puntanos trata - rán de contar y recordar alguna vinculación con el mítico personaje.

Si bien es imposible no tener una remera, un llave - ro, una película de Mickey en la casa, muchos de los consultados dijeron no tener mucha relación con el personaje y declararon que entre los inven - tos de Disney sus preferidos son Pluto o Donald.

“Está más vivo que nunca”

Lucas Ojeda, periodista

Para celebrar el aniversario con la que por entonces era su novia, Lucas Ojeda preparó una sorpresa: alquiló un disfraz de Mickey, le pidió a un amigo que lo llevara en una camioneta hasta la oficina donde trabajaba la chica y compró un ramo de rosas.

Como el plan era no hablar hasta que se encontrara con su novia, Lucas escribió varios carteles del tipo: “¿Está Claudia?” (N. de la R: el nombre es ficticio), “¿Me la podes llamar?”, para mostrárselos a los compañeros de la chica. “Me miraba todo el mundo y nadie entendía nada”, recuerda el profesional, que terminó ese día de mal humor. Resulta que la chica se había retirado antes de su trabajo y todo el esfuerzo resultó en vano.

“Volví a casa y colgué el traje hasta la hora de devolverlo”, recordó Ojeda, quien sostuvo que en los años de su juventud los bailes de disfraces tenían como típico a Mickey para los varones y Minnie para las chicas.

Pese a la mala anécdota, Lucas considera a Mickey un ícono de su generación y menciona a La pantera rosa y al Correcaminos en el mismo nivel. “Si bien en casa no había ningún fanático, siempre estuvo presente en la tele o en la casa de algún amigo. Y siento que en la actualidad está más vivo que nunca”. Una de las cosas que llama la atención del editor de “San Luis Vip” es que el ratón consiguió mantenerse en el tiempo y en el recuerdo pese a la aparición y la proliferación de otros personajes, incluso algunos surgidos de la misma factoría. Y pone como ejemplo a su hija de 9 años, que mantiene la admiración.

“Mi sueño –asegura el periodista- es viajar a Disney con ella cuando tenga 15 años o tal vez antes”.

“Es incomparable, eterno, inmortal”

Nataly Belén, modelo, cantante

“Mickey es un símbolo eterno de alegría y creatividad. Fue uno de los personajes que marcó mi infancia, tengo bellos recuerdos muy presentes en cada cumpleaños, cada momento de mi niñez. Me remonta a hermosos momentos vividos”, describió la cantante Nataly Belén, quien luego de una carrera en el modelaje decidió dedicarse a la música.

La mujer recordó que en muchas de las prendas que su madre compraba cuando era chica, la risa y las orejas del ratón se asomaban con simpatía. “Tengo un pijama con su cara”, señaló.

Nataly dijo haber pasado varias horas frente al televisor mirando las aventuras de un personaje “incomparable, eterno e inmortal, que aún sigue vigente en grandes y chicos”. Ahora, la cantante revive las historias que vio en su infancia con sus sobrinos y asegura que ve reflejada en los chicos las mismas fantasías que tenía ella.

“Es obvio que las personas que compran cosas de Mickey hoy tienen un sentimiento de nostalgia y quieren recordar su época más infantil, de inocencia, de disfrutar plenamente sin preocupaciones. Les ayuda a revivir esos años. Es un reflejo de la cultura actual”.

“Unió a las generaciones”

Rosario Finelli, actriz, conductora

Cuando condujo “Stereo chicos”, el ciclo infantil que durante varias temporadas se vio en Canal 13 San Luis, Rosario tuvo un segundo contacto con los productos para chicos. Allí revivió su relación con Mickey. La primera etapa fue cuando era niña y veía los dibujos animados del ratón, muchas veces acompañada de su hermano.

“Me parece muy bien que un personaje se mantenga tanto tiempo presente entre los chicos y grandes. Y también es muy bueno que ese personaje se vaya aggiornando a las épocas. Creo que ahí está el secreto de su vigencia”, dijo la joven, que ahora, como actriz, está más cerca de los personajes dramáticos y del público adulto.

Los chicos que veían su programa tuvieron que responder en varias ocasiones preguntas sobre Mickey y sus historias y Rosario siempre se sorprendió de lo presente que estaba el personaje. “No sólo no perdió vigencia, sino que también unió a las generaciones”, dijo la joven.

Tal vez el momento en que Mickey estuvo más presente en la vida de Rosario fue en su cumpleaños de 15 años. “Fue la época en la que más lo miraba”.

“Para mí, es un ratón pollerudo”

Martín Viñals, músico

Aunque su abuela le regaló una estatua de Mickey que todavía conserva, para Martín Viñals el personaje en particular y Disney en general no le parecen demasiado atrapantes. Por supuesto que sus hijas tienen ropa con el dibujo del ratón y cuando fueron a Disney se sacaron mil fotos con el novio de Minnie. Pese a eso, no es un personaje que le caiga particularmente simpático.

“Para mí es un ratón pollerudo”, sostuvo con espíritu rockero el bajista de “Vorsoto y la pavota”, quien en alguna canción nombra a un roedor pero no se refiere al protagonista de “El aprendiz de brujo”.

Lo que sí le provoca admiración a Martín es el modo en que la empresa hizo llegar el personaje a todo el mundo. “Desde el punto de vista comunicacional, lo que sucede con él es increíble. Se convirtió en un ícono de la juventud, primero, y después ya fue eterno”, agregó. También diseñador gráfico, Viñals tiene un destapador de botella de cerveza que es, ni más ni menos, que el contorno de la cabeza Mickey. “Todo lo que se plantea alrededor de su figura es llamativo. No hace falta que un objeto con su forma diga quién es el personaje porque todos los tenemos incorporado. Nos ponemos las orejas y somos Mickey”.

De chico, Viñals vio todos los dibujos posibles del ratón y se sorprendió por la calidad de animación, inusual para la época. Sin embargo, considera que el mejor de los dibujos es el de los inicios, con la nariz más larga, los tiradores y otros elementos que con el tiempo fueron desapareciendo.

“Es alucinante que hayan hecho algo tan simpático de un animal de porquería como es el ratón. Es como hacer algo amoroso de la lombriz solitaria”, concluyó, gracioso, el músico.

“Disney es Mickey y los otros personajes”

Marcela Aravena, directora de teatro

Hace un tiempo, en alguno de sus múltiples destinos laborales, Marcela Aravena recibió el ofrecimiento de hacer una puesta en escena con los personajes de Disney para las vacaciones de invierno. En aquel entonces dijo que no por falta de tiempo, pero la proposición le permitió recordar cómo era su relación con la compañía de animación.

Porque a Marcela –una de las directoras de teatro experimental más inquietas de la provincia- le es muy difícil separar el combo Disney. “Creo que es el más viejo y por eso resalta, pero para mí Disney es Mickey y el resto de los personajes. Si no, no tiene mucho sentido”.

Una de las cosas de las que Aravena se dio cuenta en algún momento de su adolescencia es que a Mickey “lo consumís o lo consumís”, de alguna forma llega. “Estábamos en casa –recuerda-y en la tele estaba Mickey, entonces había que verlo”. Sin embargo, cuando era chica, Marcela prefería a “Tom y Jerry”. “Necesitaba más acción, más corridas, no tanta vocecita simpática, incluso el Pato Donald tiene más power”.

Como al parecer el ojo teatral le llegó de chica, Aravena miraba los dibujos de Disney con cierta distancia, como interpelando lo que estaban por hacer. No cree que por entonces haya tenido la capacidad de cuestionarlos, pero tampoco era una consumista ciega de lo que salía por la tele. De hecho, no recuerda ni siquiera haber tenido una remera de Mickey. “Eso sí, usé una de Heidi, que conservo hasta ahora”.

“Fui víctima del popismo de Mickey”

Matías Terré, conductor de televisión

Mientras navegaba por internet, Matías Terré se encontró un día con la imagen del primer boceto de Mickey. Le gustó tanto esa imagen retro –tan distinta a la actual -que la imprimió, se la puso en una remera, se sacó una foto y la colgó en las redes sociales. “Fui víctima del popismo de Mickey”, ríe ahora el conductor de “Primera mañana”.

La niñez de Terré pasó, en parte, con algunos VHS de Mickey que veía con su hermana. “No sé de dónde salieron, pero me gustaba particularmente uno en los que estaba con sus amigos. El Pato Donald, por ejemplo, me parece muy divertido, es el típico pato criollo. Y me gusta su voz”.

Matías tiene 29 años y asegura que nunca vio al personaje que hoy cumple 90 años en el cine, aunque reconoció que su vida está relacionada con Disney en general. “Me sorprenden mucho las presentaciones que había en los videos, el castillo dorado con fondo azul, cómo Mickey camina hacia la pantalla; indudablemente Walt Disney fue un gran empresario de los espectáculos”, concluyó.