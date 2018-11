Nicolás de Tracy: "Me embolaba en la oficina"

A toda máquina vuelve el standapero Nicolás de Tracy a Villa Mercedes, una ciudad que se divirtió mucho con su show anterior y con la que el humorista intentará repetir carcajadas, ya que “Artesanal”, que interpretará hoy en la Sala del TIM es material totalmente nuevo.

“Todas las experiencias que tuve en Villa Mercedes salieron muy buenas”, comentó en la previa Nico, que vuelve a la localidad en distinta sala pero con la misma onda popular, ya que recordaba que en su función anterior, en un bar, se llevó la mejor impresión.

­­­­­—¿Qué recordás de aquel público?

­—La gente estuvo muy receptiva, con mucha buena energía, riéndose de todas las cosas que contaba, me llevé la mejor impresión del público, así que ahora con muchas ganas de volver a pisar un escenario mercedino.

—Volvés en poco tiempo ¿cómo se gana al público que fue a verte antes?

—En cada show trato de generar empatía, que se sientan a gusto, no de hacerles sentir que soy ‘el artista que está en el escenario, y yo hablo y nadie más’, sino como que se genera un ambiente relajado y de conversación. Hablo con la gente porque es protagonista, así que siento que eso fue lo que generó que la gente se relaje y se divierta.

­­­­­—¿En qué consiste esta propuesta?

—Mi nuevo show se llama ‘Artesanal’, y a diferencia de ‘Desubicado’, es completamente nuevo, no se repite nada, es más personal. Siento que la gente se va a ir conociéndome un poco más que lo que me conocía antes. Siempre cuento historias de mi vida, y en este espectáculo siento que pasa eso.

­­­­­—Cuando te empezaron a reconocer en la calle ¿te pesó?

­­­­­—No, no me pesó, siempre la gente se acerca con la mejor onda, con muy buena vibra, te saluda, se sacan una foto, me quedo charlando con ellos, nunca sentí ningún tipo de peso, sólo buena onda.

—¿Por qué decidiste dedicarte al humor?

­­­­­—No se si lo decidí. Arranqué un show de stand up para salir de la rutina, porque me embolaba en la oficina. Hice un curso de stand up, después me empecé a obsesionar con la comedia, quería tratar de ser cada vez mejor y de a poco empecé a ganar plata, se dieron cosas. Hace cuatro años desde que me dedico profesionalmente, y estoy acá, así que una masa.

­­­­­—Estudiaste Administración de Empresas ¿era un Plan B?

­­­­­—No, estudié antes de hacer stand up, o cualquier cosa relacionada con el humor o la actuación, y no es un Plan B: la elegí cuando terminé el colegio. Me sirve porque me actualizo, el trabajo que tengo es mi imagen y mi cuenta de Instagram es una mini pyme en la que aplico todas las cosas que aprendí en la facultad. Trabajo en lo que es stand up y hago que la gente venga a verme, también con marcas, produzco publicidades de distintos tipos de productos, entonces estoy todo el tiempo en relación a las redes sociales me actualizo todo el tiempo, porque esta es mi mini empresa.

­­­­­—Con respecto a la inspiración ¿sos de mandarte directo a hacer el chiste o pulís la idea para hacerlo después?

­­­­­—Nada. Nunca me siento a escribir, sino que voy anotando ideas que se me ocurren, y siempre voy a distintos bares o clubes de comedia a probar el material. A veces me subo con una idea cerrada, otras no, pero cuando presento al público, siempre es material cerrado y ya pulido. Por ejemplo a ‘Artesanal’ lo estuve probando en distintos clubes y bares de comedia de Buenos Aires desde más o menos, octubre del año pasado, y lo estrené en setiembre, así que estuve casi diez meses probándolo en distintos lugares para que esté bien sólido para mostrárselo a la gente.

­­­­­—¿Hubo mala onda alguna vez, cuando no entendieron el chiste?

­­­­­—No, la gente la pasa muy bien, se divierte. Lo que puede llegar a pasar es que no sea lo que vinieron a buscar… pero nunca me lo hicieron saber. Mala onda, que alguien se levante y me putee no, nunca me pasó eso.