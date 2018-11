Piden "deconstruir" la masculindad para lograr una sociedad más justa

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de la Mujer#NiUnaMenos organizó una mesa debate en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo sobre “Género y Masculinidades”, de la que participaron Sebastián Privitera, jefe del Subprograma Derecho de Género de esa secretaría; Sandra Cabrera, jefa del Área Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación y Alejandro Cordido, asesor legal del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, quien pidió "deconstruir la masculidad".



Antes de los panelistas, la secretaria Adriana Bazzano contó que ese día “fue decretado por Naciones Unidas por el hecho ocurrido en República Dominicana donde las tres hermanas Mirabal: María Teresa, Minerva y Patricia, quienes eran activistas feministas, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo”.



Cabrera abrió la charla y explicó que “cuando se habla de género desde el feminismo es considerado como una categoría de análisis. Pero es importante aclarar que es un enfoque sistémico, filosófico y de práctica de la acción política”. Recordó también que “hay una construcción de conocimiento que se da desde la academia cuando el feminismo ingresó en la década de 1970 y empezaron los estudios de la mujer. Ya para 1980 se empieza a trabajar con los estudios de género, que no son solo teóricos, sino que se nutren de la acción política, que tiene que ver con el activismo que hubo y que desarrollamos las feministas en los diferentes ámbitos, donde el más reconocido tiene que ver con las manifestaciones en las calles”.



Y señaló que entre varones y mujeres “se generan relaciones de poder donde ellas tienen un rol subordinado a los varones que es clave en el concepto de género; porque siempre que hablemos de género estamos hablando de relaciones de poder desiguales entre unos y otros. El género no está aislado de otras categorías o relaciones sociales, sino que está en relación con la clase social, la edad, la orientación sexual o la etnia. Todo esto crea subjetividades y una organización social muy compleja que sostiene la desigualdad e inequidad, tanto en el plano social como el económico. Pero al ser una construcción cultural se puede modificar”.



Privitera señaló que “la ONU convoca para que este día sea de recordación, reflexión y logremos sensibilizarnos con este tema para poder dialogar y pensar políticas que puedan superarlo”. Y enseguida explicó la importancia "que ha tenido el género en nuestro Derecho que hasta hace poco tiempo le daba superioridad normativa al hombre. Porque el domicilio de la mujer era el de su marido, su capacidad estaba restringida a si estaba casada, el hombre era el que tenía poder de decisión sobre los hijos pero el deber del cuidado y de las tareas cotidianas eran para la mujer; y el apellido de los hijos también se lo daba el varón”.



Aunque dijo que “todos estos artículos nos parecen ilógicos ahora, hubo varias generaciones de mujeres que pasaron toda su vida, incluso, sin poder votar; o que por compartir el mismo género no tenían derecho al amparo del matrimonio. Pero en San Luis hoy se están decidiendo políticas públicas que consagran la igualdad de derechos”.



Cordido, abogado patrocinante de la secretaría, introdujo el concepto “deconstruir la masculinidad” porque según su opinión, “si queremos una sociedad más justa e igualitaria es necesario hacerlo, porque está basada en una pedagogía de la crueldad donde los varones estamos formateados para ejercer la violencia que motoriza el mundo”.



Por eso pidió “cambiar las nuevas masculinidades para que se terminen las guerras, porque ya no existirá el insumo básico que somos los varones construidos bajo la pedagogía de la crueldad, entonces el mundo cambiará. Parece una utopía pero depende básicamente de lo que nos pase a nosotros”. Y destacó que “desde la aparición de los movimientos feministas los varones hemos perdido el lugar de la certeza y estamos desorientados".