Por mal desempeño, la Comuna pidió el juicio político de Ferrari

El conflicto entre la Municipalidad y el Juzgado de Faltas contabiliza varios meses de cortocircuitos y ayer escribió un nuevo capítulo. El secretario de Hacienda, Esteban Pringles, presentó una denuncia ante el Concejo Deliberante para que se lleve a juicio político a Alejandro Ferrari. Sin embargo, el juez de Faltas dijo que la acusación en su contra busca tapar "una situación interna muy grave" en la Intendencia, vinculada a una investigación realizada por un miembro por la Minoría del Tribunal de Cuentas, quien detectó documentación apócrifa y facturas truchas. Además, señaló que es una reacción a su insistencia para que la Comuna jerarquice el Juzgado y destine los fondos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Pringles explicó que la acusación a Ferrari es por "mal desempeño de sus funciones, deberes y eventual comisión de delitos comunes. Además, en los hechos vemos un real e injustificado abandono del Juzgado de Faltas, que priva a los ciudadanos de su derecho a la defensa y sus garantías ante la ley. Por otro lado, en esta inactividad injustificada vemos perjudicado al Municipio, porque también lo priva de grandes recursos".

Afirmó que "toda esta desidia e indiferencia está documentada en once tomos y más de 7.900 fojas con actas que se realizaron a través de la Dirección de Inspección municipal, donde se puede ver la falta de habilitación a locales nocturnos, ya sea por no contar con los certificados de seguridad e higiene, seguro o cobertura médica, obstrucción a la clausura o levantamiento de la misma. También, supuestos actos de corrupción denunciados por comerciantes —todos de locales nocturnos— donde pagaban un canon para no ser hostigados por el juez de Faltas, con intervención de abogados o personas que pasaban a cobrar y hasta pedían porcentajes de las ventas para dejarlos abrir un día que no está permitido por ordenanza".

Ferrari no se inmutó ante el tenor de las acusaciones y señaló que la denuncia apunta a tapar dos realidades: "Primero, una situación interna que es muy grave. La denunció un miembro del Tribunal de Cuentas Municipal la semana pasada —Marcos Cianchino, miembro por la Minoría— concerniente a documentación apócrifa y facturas truchas. En segundo lugar, quieren parar la ordenanza para jerarquizar el Juzgado y que pueda manejar sus recursos con autonomía".

"Saben que la situación es compleja, pero no por mí, sino por lo que ha hecho la Municipalidad de San Luis con el Juzgado. Suena muy risueño que quienes son los responsables de cómo está el Juzgado de Faltas son ahora los que me denuncian. Después de tantos años se vienen a acordar de esto".

El juez de Faltas había señalado, el mes pasado, que la Comuna llamaba a los dueños de los locales nocturnos para que hagan acusaciones en su contra a cambio de favores, como beneficios en las habilitaciones. Ferrari formalizó su denuncia en el Juzgado Correccional Nº 2.

Los testimonios de los dueños de los locales nocturnos sustentarían las palabras del juez de Faltas. El presidente de la Cámara de Bares y Boliches, Diego Astudillo, manifestó: "Hasta donde yo sé, ningún boliche me alertó sobre un hostigamiento por parte del juez Ferrari. Me llamó mucho la atención la denuncia, cuando la más cuestionada con el tema de las habilitaciones es la Municipalidad. Nunca las dieron y encima están todas judicializadas. Hace mucho ruido esto. Espero que tengan las pruebas suficientes para semejante denuncia".

Señaló, además, que "la Cámara se encarga de las actas y las remite a los abogados. Ellos son los que hacen los descargos. Pero me llama la atención porque, por ejemplo, la propietaria de un restaurante, ubicado en avenida Illia, hizo una denuncia penal en la Fiscalía porque inspectores le dijeron —cuando la visitaron, tres o cuatro veces en una misma noche— que para conseguir cosas usara sus encantos. Una falta total de respeto".

Una olla que se destapa

La semana pasada, las dos miembros del Tribunal de Cuentas municipal por el oficialismo, Alejandra Martín y Érica Méndez, denunciaron a Marcos Cianchino, integrante por la Minoría, por mal desempeño. Aseguraron que encontraron nueve mil expedientes sin analizar que estaban “cajoneados”.

Sin embargo, Cianchino dijo que la denuncia era una maniobra para ocultar irregularidades muy serias. Afirmó que, en su estudio de los documentos de la Comuna, detectó transgresiones a las normas administrativas; pagos de certificación de obra a través de procedimientos expresamente prohibidos en las licitaciones; y facturas que la AFIP considera como apócrifas.