El kick boxing prepara una fiesta en San Luis

El Simple The Best 23 ya tiene cartelera confirmada con varios luchadores locales en las preliminares, las entradas ya están a la venta.

Falta una semana para el evento de kick boxing y artes marciales mixtas más grande de la historia de San Luis y la adrenalina de los luchadores, organizadores y amantes del deporte comienza a subir, porque la velada ya tiene peleas confirmadas y entradas a la venta.



La cita será el sábado 10 de noviembre a las 20, en el estadio provincial Ave Fénix que tendrá por primera vez un octágono profesional.



Habrá dos peleas por títulos internacionales, por un lado el Sudamericano WKN de la categoría ligero, que disputarán el uruguayo Leandro "Gaucho" Aranguren frente al argentino Fernando "Pitbull" Martínez y el título internacional de la categoría pesado que enfrentará al paraguayo Francisco "La Tempestad" Lafebvre frente al brasileño Rodrigo Buga.



Pablo Leyes, uno de los organizadores del evento contó que "vamos a poder disfrutar de un evento que se ve por lo general en Buenos Aires y una vez al año o en Brasil. No hay en el interior del país un evento de estas características".



"Son aproximadamente 15 peleas entre las que hay dos del evento Simple The Best" que tendrá los dos títulos en juego y la preliminar con el evento KO San Luis en la que estarán peleando algunos luchadores de San Luis", dijo Leyes.



Entre los competidores de San Luis estarán Fabricio Reyes (competirá con Brandon Abaca de Santa Fe), Luis Ávila (luchará con Carlos Lépez de Mendoza), los villamercedinos Santiago Blanco y Bruno Guichón (pelean con los mendocinos Franco Guajardo y Facundo Astorga respectivamente) y Jorge Barroso (se medirá con el bonaerense Cristian González).



Las entradas ya están a la venta en Payne, Lafinur 924; en las oficinas de Turismo y el San Luis Shopping Center; en Villa Mercedes en la agencia de El Diario de la República en Edison 63 y en el Molino Fénix.



Tendrán un costo de 100 pesos las generales, que están en una de las cabeceras del estadio, las plateas laterales costarán 200 y el ring side al rededor del octógono costará 250.