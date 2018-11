En el último trimestre hubo trece pacientes trasplantados en San Luis

Coincidió con el repunte que se dio en todo el país a partir de agosto, donde se hicieron 89 operativos.

En los diez meses de este año 24 pacientes de San Luis que requerían un trasplante recibieron órganos donados también por puntanos, y en agosto se alcanzó el pico más alto con 6 operativos, que coincidió con un récord que se alcanzó en todo el país de 89, luego de haberse sancionado la “Ley Justina” que consagró a todos los habitantes como donantes, a menos que dejen por escrito su negativa.

Según los datos informados por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucai) uno se produjo en enero, tres en febrero, dos marzo, uno en abril, uno en junio, tres en julio, seis en agosto, tres en setiembre y cuatro en octubre. Además en ese mes récord que fue agosto, hubo dos operativos de donación de órganos en pacientes fallecidos que donaron hígado y córneas; tres en setiembre a los que se les extrajeron cuatro córneas, corazón, páncreas, hígado y tres riñones; mientras que en octubre se sumaron otros dos que aportaron cuatro 4 córneas.

La titular del Cucai San Luis, Eugenia García, destacó que “hubo un aumento del doble de pacientes trasplantados desde que se sancionó la nueva ley de donación de órganos, porque veníamos con un promedio de uno por mes y en agosto trepamos hasta seis personas de San Luis que obtuvieron un trasplante. Aunque al mes siguiente (setiembre) bajamos a tres; esa cantidad había sido el mayor número alcanzado este año hasta julio, y en octubre volvimos a subir a cuatro”.

García indicó que “ahora el gran desafío es saber si ese aumento se puede mantener en el tiempo, porque el pico de agosto realmente fue una excepción que además se dio en todo el país”. En ese mes en todo el territorio, según informó el ex Ministerio de Salud de la Nación, se concretaron 89 procesos de donación de órganos que permitieron que 212 personas que se encontraban en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) accedieran a un trasplante.

La coordinadora del Cucai destacó que “lo más importante es que en la medida que tengamos más donantes de órganos de San Luis, más pacientes de nuestra provincia van a ser trasplantados”, porque según explicó, “por resolución del Incucai la jurisdicción que obtiene un donante, tiene la prioridad de que los órganos sean trasplantados en otro paciente de ese mismo lugar. Es decir que si muere alguien en la terapia intensiva de algún hospital de San Luis, los órganos que se le puedan extraer deben ser dados al paciente local que esté en lista de espera nacional. Si no hubiera ninguno, entonces pasa al habitante de la región que esté en emergencia, que en este caso sería Cuyo. Y si no hay nadie que lo necesite allí, recién entonces pasa al primero de la lista de emergencia nacional”.

También explicó que “la actual ley ayuda mucho, pero por el solo hecho de haberla sancionado no va a solucionar el problema que todavía tenemos. Lo bueno fue que en agosto llegamos al récord de 26 donantes cada millón de habitantes para todo el país, pero en realidad para satisfacer la demanda que todavía tenemos, deberíamos estar en 34 donantes por millón. Por eso es necesario que la gente se concientice sobre la importancia de donar sus órganos, más allá de que la ley nos hace a todos donantes, a menos que digamos que no por escrito”. Y confirmó que desde la aprobación de la ley, nueve personas en San Luis no dieron su consentimiento a ser donantes.

La médica explicó que no todas las personas que mueren pueden ser donantes automáticamente. “Porque la única forma en que los órganos se mantienen es cuando existe lo que se denomina muerte cerebral o encefálica. Cuando se produce una muerte súbita o en la vía pública por algún accidente y se para el corazón, no sirve. Porque ese organismo deja de irrigar sangre. Pero en el caso de que el paciente haya estado conectado a un respirador artificial sí, porque esa máquina se encarga de mantener la sangre activa por el cuerpo”. En cambio aclaró que “sí puede ser donante de tejidos, como las córneas, si se extraen antes de cumplirse las seis horas, porque no requieren del cuidado de la sangre”.