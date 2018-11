Sol Bus: los choferes no cobraron y amenazan con un paro total para el próximo viernes

Los trabajadores se declararon en asamblea por siete días desde hoy y la frecuencia de los colectivos se vería afectada en dos horarios pico.

Si vive en Villa Mercedes, usa el transporte público y sale o regresa a su casa entre las 7:30 y las 9:30 o entre las 19 y las 21, es probable que deba esperar el colectivo un poco más que lo habitual. Y es que los choferes de la empresa Sol Bus se declararon hoy en asamblea, y por siete días, por la falta del pago de los sueldos de octubre, lo que implica reuniones de trabajadores en las cabeceras de línea y la consecuente baja en la frecuencia de las unidades que circulan por la ciudad. De no resolverse el conflicto, los choferes harían un paro total el viernes próximo.

La información fue confirmada por Eduardo Eagney, delegado de la UTA y chófer de Sol Bus, quien dijo que él y la mayoría de sus 70 compañeros se reunieron esta mañana en las cabeceras de línea en la terminal de colectivos, el campus de la UNSL y en el barrio La Ribera y que seguramente vuelvan a hacerlo esta tarde para evaluar cómo continúan las medidas de fuerza.

También aclaró que el Programa Relaciones Laborales del Gobierno provincial ya fue advertido mediante una presentación sobre el inminente paro total del próximo 16 de noviembre.

Y el panorama no es el más favorable, ya que según cita el medio San Luis Informa, la firma Sol Bus se habría cerrado en su postura de no abonar los haberes hasta no recibir los subsidios nacionales para el transporte adeudados por Nación.

En la reunión que los delegados gremiales de la UTA mantuvieron en Relaciones Laborales con el abogado de la firma, Sergio Eduardo Muract, el letrado habría dejado claro, incluso asentado en el acta del encuentro, que “todavía no se ha acreditado la transferencia de los fondos por lo que resulta imposible afrontar el pago de los haberes”.