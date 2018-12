Maltrato animal: en una semana dan en adopción a los Dogos

Tras de quince días de lucha, tratando de sobrevivir, luego de haber sufrido diferentes tipos de maltratos, los cuatro perros de raza Dogo que le ganaron a la vida evolucionan favorablemente y en una semana estarán a disposición de una nueva familia. Los canes habían sido secuestrados de una vivienda del barrio Las Mirandas el 25 de noviembre. En total eran seis, pero dos fallecieron a causa de una desnutrición severa. Tres días después la justicia procesó a su dueño y ordenó que cuando los canes estén bien los den en adopción transitoria hasta que finalice la causa. Los responsables de la canera aseguran que el próximo lunes al menos uno o dos estarán habilitados para la adopción.

“De los seis animales que recuperamos, dos no lograron sobrevivir debido al elevado grado de desnutrición que tenían. Los cuatro restantes se están recuperando muy rápido y posiblemente el lunes o martes que viene podremos darlos en adopción”, detalló la responsable del Refugio Municipal de Contención Animal, Laura Ferrer. La encargada aseguró que al menos uno o dos canes estarán a disposición de una nueva familia.

Los perros llegaron a la canera en un estado delicado, flacos, con todos los huesos marcados. Uno de ellos ni siquiera podía pararse, y murió el 27 de noviembre. Los veterinarios del lugar los asistieron con vitaminas, medicación, alimento y agua. Dos días más tarde, otro de ellos se descompensó y también perdió la vida. Para Ferrer, la primera semana fue muy complicada, sin embargo aclaró que actualmente los Dogos están recuperando peso, fuerza y ánimo. “En estos días comenzaremos a castrar a los que están en condiciones”, adelantó.

En cuanto al proceso de adopción, la responsable comentó que los que estén interesados pueden acercarse por la oficina, ubicada en Maipú 97, para explicarles bien los requisitos y poder ir adelantando el trámite. “Esta tenencia se trata de tener el animal hasta que salga el juicio, una vez que determinan la adopción definitiva los perros continúan con la persona que los tenga”, explicó.

A su vez, señaló que si bien hubo casos en que los animales debieron volver con su primer dueño, en este caso no habrá posibilidades de que eso suceda. Con respecto a las pautas para adoptar, Ferrer remarcó que se solicitan varios pedidos: “Para este tipo de perros deben tener cerrada toda la casa y que no puedan sacar la hocico por las rejas, tener la posibilidad económica de mantenerlo, tanto en la alimentación como en la atención veterinaria, y además hacemos un seguimiento para asegurarnos de que el animal este bien y no sea utilizado para trabajos o caza”, detalló.