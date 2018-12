María Reina, una de las ganadoras del concurso de relatos breves

Mientras María Reina sostenía en sus manos el nuevo ejemplar de “Antología”, que reúne los trabajos seleccionados del primer concurso de relatos breves “Los Libros de Charlie Palacio Cultural”, sus ojos brillaban y no era necesario preguntarle si estaba feliz ante su nueva faceta de escritora. La sonrisa que emitía a cada rato era la respuesta.



Reina no había visto el libro antes de la presentación formal que se hizo hace 15 días, a ella y el resto de los escritores que asistieron a la entrega y acto en el Auditorio de El Diario de la República, los sorprendieron en el momento. A los otros ganadores -de diversas partes del mundo- se los enviaron por correo.



La puntana de 23 años es la más joven de los seleccionados en el certamen y su “En la noche” uno de los 25 cuentos editados en “Antología”. El relato fue elegido entre más de 450 textos que llegaron de distintas provincias argentinas, y del resto del mundo.



María participó con cuatro escritos. Explicó que seleccionó los que consideraba podían encajar en los requerimientos del concurso y que todavía tiene algunos encajonados. El que quedó es “En la noche”, un cuento de misterio y horror, resumido en cuatro espeluznantes páginas. Su trabajo resaltó entre historias de ciencia ficción, amor, policiales, humorísticos y misceláneas.



La joven egresada del Colegio Nacional confesó no saber si tiene algo especial esta faceta, pero sí que le gusta escribir. “Simplemente me vienen ideas, historias o me inspira algo, y empiezo a escribir”, intentó explicar, aunque sea una tarea que no le resulta tan sencilla. “Lo que me pasa es que tengo una idea, empiezo a escribir en una dirección y termina siendo cualquier otra cosa”, explicó María del desarrollo creativo, desde la inspiración hasta la llegada del último punto aparte. “Al final nunca sé cómo lo voy a terminar”.

Cuatro cuentos envió María al certamen. Uno quedó entre los 25 seleccionados para publicar.



Para la joven, técnica en energías renovables, escribir es un hobbie que la libera. “Desde siempre escribo, lo que pasa es que todo el tiempo fue interno, no se lo mostraba a nadie”, agregó. “Con este concurso me animé a sacar mi trabajo al mundo”, confirmó.



Participar, y mejor aún, ser editada, generó un bienestar particular para Reina, acostumbrada a evaluarse en sus aspectos personales y profesionales. “Fue como autoprobarme, de tanto escribir quería saber si eso era bueno, y qué mejor que sea otro el que te lo diga”, precisó la autora, con más confianza. “Soy muy dura y autocrítica en todo lo que hago”, destacó María, vegana y fan de los comics y el cosplay.



Metódica, crítica y desafiante, con esta edición literaria definida, María va por otros logros privados. “Taché una de las metas que tengo en la vida, pero me quedan varias”, dijo entusiasmada María, quien en su corta vida se propuso desafíos y logró cumplirlos.

Terminó el secundario con buenas notas y consiguió un título universitario, aprendió a bailar tango, estudió chino, y hasta publicó un comic. “Son metas que fui sacando de la lista”, comentó la creadora de “Estrella fugaz”, un personaje de historieta que salió publicado en la colección “Puntarietas”, editado por San Luis Libro, en una compilación de cuentos de escritores comiqueros sanluiseños, guionado por un amigo y dibujado por ella.

“Esa vez dije: ‘vamos a intentar con esto y veamos qué sale’. Y lo editaron”, recalcó orgullosa.

El día de la presentación de “Antología” en el auditorio de El Diario de la República, amigos y familiares la acompañaron y se retiraron con los libros que la editorial les facilitó a los autores.

Al despedirse de sus colegas, Reina partió con una gran sonrisa y era fácil adivinar que en un casillero mental y con un lápiz imaginario, tachó de la lista “Editar un libro”.