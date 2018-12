"Operación Hereford": hubo una inspección en el campo de Vergés

Tras la liberación de los detenidos en la causa bautizada "Operación Hereford", la jueza que lleva adelante la investigación, Virginia Palacios, encabezó una inspección en el campo "La Rinconada", propiedad del denunciante, el abogado y hacendado Julio César Vergés, en Villa General Roca. De allí, según expuso ante la Justicia, le robaron, entre 2010 y 2017, al menos medio millar de vacunos, aunque los investigadores estiman que esa suma bien podría ascender a 300 cabezas más. A criterio de la defensa de los Chiotti, los principales sospechosos del abigeato, la medida "fue muy productiva", en tanto demuestra que el sector de la medianera por donde los sospechados habrían pasado los animales desde "La Rinconada" a "El Paraíso", el campo de los Chiotti, no está en buenas condiciones, por lo que los vacunos podrían perfectamente cruzarse de un lado al otro.

La inspección fue solicitada por Jorge Sosa y Omar Uría, la dupla que defiende al empresario ganadero José Alberto Chiotti y su hijo de igual nombre, y a un empleado de ellos, Pablo Escudero. Los tres están procesados en la causa, al igual que el transportista Luis Alfredo Pereyra y dos empleados de los Chiotti, Gilberto Miranda y Benito Nicolás Quinteros.

Hace 12 días, tuvieron "una de cal y una de arena", como dice la expresión popular: por un lado, la Cámara del Crimen 2 de San Luis confirmó el procesamiento que había dispuesto la jueza Palacios, y, por otro, ordenó la excarcelación de los seis detenidos.

La inspección, en la que estuvo, además, personal de Criminalística de la Policía, se extendió "desde las 10 hasta las 16 horas, aproximadamente", refirió Sosa. A pesar de que fue de intenso calor, la jornada resultó "muy útil para nosotros, ya que quedó acreditado el mal estado del alambre", en el límite de "La Rinconada" y "El Paraíso", aseguró.

"Vergés dijo que el alambrado estaba en buen estado –continuó–. Pero no es así. Todo lo contrario, está en pésimo estado. El denunciante faltó a la verdad en esto. Los postes están rotos, y los alambres, flojos. Es muy fácil que un vacuno, inclusive uno que no tenga tanto peso, lo pase por arriba o por abajo. Al día de hoy, habiendo animales, eso no ha sido arreglado. Si efectivamente ha tenido tanta preocupación por los vacunos, cómo es que en tantos años no va a hacer esa reparación". Los Chiotti "sí habían arreglado tres mil metros (de alambrado), y quedaban unos 600 metros", acotó.

Sosa, además, contó que para esta semana estaba citado a declarar Vergés hijo, a quien le interesa escuchar. Pero no fue. "Presentó una constancia de que no podía ir", dijo. Por eso, el abogado iba a solicitar que fijaran nueva fecha para la audiencia, con la esperanza de que sea antes de fin de año.

"Hay otra medida importantísima, que esperamos se cumpla", refirió el defensor, aunque no quiso mencionar cuál es. Pero comentó que se vincula con lo denunciado por Vergés, y que "podría derivar en otro llamado a declaración indagatoria".

Chiotti padre e hijo retoman sus actividades normales, después de haber salido del Servicio Penitenciario Provincial. Pasaron, en total, casi tres meses y medio presos, al igual que los otros cuatro investigados. "Están totalmente contentos, levantando la empresa. Pero sí anunciaron que van a cerrar el feedlot de La Petra, por la crisis que han atravesado", dijo. Explicó que los toros no pudieron servir a las vacas, por lo que no hubo nacimientos, y esto derivó en una pérdida muy grande. Ese campo es propiedad de ellos. Además, les liberaron 122 animales.