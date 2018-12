Sudamericano "Chile 2019": Batista, ante un gran desafío

El DT de la Selección Argentina Sub 20, Fernando Batista, calificó de "difícil" el momento de la comunicación a los jugadores que quedaron fuera de la lista para el Sudamericano de Chile 2019 y contó que les aclaró que no fueron desafectados del conjunto albiceleste, solo de este momento.

Batista se refirió puntualmente a los casos de Gonzalo Maroni (Boca), Maximiliano Lovera (Rosario Central) y Álvaro Barreal (Vélez), tres de los jugadores con rodaje en Primera División y que quedaron a un margen de la lista definitiva.

Batista, que asumió la semana pasada como entrenador Sub 20 luego de la confirmación de Lionel Scaloni en la Mayor, confirmó el plantel con el que disputará el Sudamericano entre el 17 de enero al 10 de febrero, que repartirá cuatro plazas para el Mundial de Polonia.

"Es difícil decirle a un chico de 20 años que no va a estar en la lista. Les dije que solo no iban a participar del próximo certamen, que no que iban a quedar afuera de la Selección. El impulso de ellos es mantener el nivel y en algún momento la chance les va a llegar. Está el Panamericano de Lima y el Mundial. Hoy me tocó elegir a 23. En esto siempre te vas a quedar con la almohada pensando si te equivocaste o no", declaró Batista.

Forma de disputa

Argentina, cabeza de serie del Grupo B, quedará libre la primera fecha y debutará el domingo 20 de enero frente a Paraguay en Curicó.

Completará su participación en la zona ante Ecuador el martes 22 en Talca; con Uruguay el jueves 24 en Curicó; y finalmente con Perú el sábado 26 en Talca. Es decir, que jugará cada dos días.

De esa zona, clasificarán los tres mejores ubicados y se cruzarán con otros tres de la A, compuesta por Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia.

En la rueda final, se enfrentarán todos contra todos y los mejores cuatro clasificarán al Mundial de Polonia, que se jugará entre el 23 de mayo y 15 de junio.

Además, los tres primeros también ganarán su boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

De todos los futbolistas que quiso citar "Bocha" Batista, el único que no fue cedido fue Ezequiel Garré, quien juega en el Manchester City. Entre los más destacados convocados se encuentran Ezequiel Barco, Leonardo Balerdi, Agustín Almendra, Facundo Colidio, Maxi Romero, Thiago Almada y Pedro De la Vega, que tiene tan sólo 17 años y varios partidos en la primera división de Lanús.