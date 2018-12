Rescataron a un perro de un pozo y buscan a su dueño

Los albañiles que trabajan en una obra ubicada en las calles Tallaferro y Zoilo Concha, se encontraron con una triste sorpresa ayer por la mañana: en el fondo de un pozo de 5 metros de profundidad que tiene el lugar había caído un perro. De inmediato dieron aviso a los bomberos voluntarios de El Fortín quienes, después de varias maniobras, lograron sacarlo con vida. Fue trasladado al refugio de contención animal para ser examinado por el veterinario.

El comandante Gabriel Giménez explicó que los mismos empleados quisieron sacarlo pero que el animal intentó morderlos. "No tenían los medios para descender. Cuando llegamos, primero descendimos por una escalera pero por diámetro del hueco no podíamos trabajar cómodos. Así que entre dos hombres utilizamos cuerdas, lo aseguramos y luego lo izamos", describió.

Una vez rescatado, fue examinado en primera instancia por Laura Ferrer, la responsable de la Unidad de tenencia responsable de animales, quien observó que el can estaba golpeado pero sin quebraduras. "Está muy delgado por eso lo trasladamos al refugio para que lo examine el veterinario y determine si tiene alguna lesión. A simple vista no se lo ve deshidratado pero está delgado así que lo llevamos para que mejore", contó.

Es de tamaño mediano y adulto. Hasta ayer a la tarde no había aparecido ningún vecino que lo reconociera como propio. "Hay que tomar conciencia de que los animales no deben estar en la vía pública, si bien esta obra estaba cerrada, de alguna forma entró y se accidentó. Esperemos que si tiene dueño lo reclame para que vuelva con su familia", dijo Ferrer.