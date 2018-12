Buscan cambiar y redefinir los rubros de los locales nocturnos

Las quejas de los dueños de las discotecas y bares de San Luis datan de muchos años. Esta vez, decididos, en la Cámara de Bares y Boliches crearon un anteproyecto de ordenanza que modificaría la actual que viene del 2001. Ayer en la tercera reunión que mantienen para tratar este tema, tanto los bolicheros, la Municipalidad como los concejales, coincidieron en la inaplicabilidad de la ordenanza vigente y su urgente actualización, ya que según expresaron, se presta a confusiones en el otorgamiento de las habilitaciones y luego en la inspección y cumplimiento de los requisitos.



Entre las propuestas está una redefinición de los rubros y la eliminación de algunos que están en desuso como por ejemplo el de "cabarets y whiskerías". También eliminaron el artículo que ubica a los locales nocturnos en zonas específicas y los permisos de los vecinos para poder ser habilitados, otro de los conflictos de la actividad bailable, sobre todo por los locales que se ubican en la avenida Illia, centro de todas las discordias entre comerciantes y vecinos. Pero este punto tiene especial relación con el, aún no aprobado, nuevo Código Urbanístico, que detallaría cuáles serían los espacios adecuados para estos rubros.



El martes pasado los concejales, los dueños de los boliches y miembros del Municipio, se reunieron para discutir los puntos de una modificación en la ordenanza 2881. El presidente de la Cámara de Bares y Boliches, Diego Astudillo, manifestó, luego de la junta que hay que refuncionalizar la ordenanza porque es letra muerta. "La avivada tiene que terminar, porque hay algunos que empiezan a habilitar los lugares como una cosa y termina siendo otra. También del Ejecutivo municipal que sabe que no son para tal fin. Esto viene pasando en todas las gestiones y se le tiene que poner un corte", dijo.



Resaltó que hay puntos que desean modificar que "nunca se cumplieron como, por ejemplo, la ubicación a no menos de 300 metros de una iglesia, eso tiene que ir por código urbanístico y además creo que es discriminatorio porque, no tengo nada contra los herreros o los dueños de talleres mecánicos, pero si hacen un relevamiento, ningún vecino quiere vivir cerca de un comercio de esos".



Explicó que con el sanatorio y los colegios pasa algo similar, pero que es imposible de cumplir porque no tienen la seguridad jurídica que el código urbanístico les podría dar. Mientras tanto aseguró que deberán continuar su actividad como lo vienen haciendo.



"Mañana va a pasar lo de 'Flay' que estaba en el centro y los llevaron a Juana Koslay que en ese momento era una zona inhóspita y después el intendente lo quería sacar porque decía que estaba en el ejido urbano", señaló Astudillo.



La concejal por el Frente Unidad Justicialista (FUJ), Daniela Serrano, quien además preside la Comisión de Seguridad, encargada de este tema, indicó que se están entregando habilitaciones con rubros que no figuran en la ordenanza, "además los comerciantes manifiestan una falta de igualdad respecto del trato en la habilitación y en las inspecciones municipales".



Contó que pusieron en consideración el anteproyecto que presentaron el martes de la semana pasada en la Cámara. "Es un trabajo que ellos entienden superador de la normativa vigente, la idea es reunirnos todos de nuevo el martes que viene para hacerles otra propuesta que vamos a discutir con los concejales que participan de esto, que sea mejor que la que está vigente y la que han presentado ellos", afirmó.



"Tenemos un problema respecto a las habilitaciones comerciales en la ciudad, pero no solamente de este rubro, hay un porcentaje enorme de comercios que no tienen la que les corresponde y que trabajan hace años con provisorias, algo que no se puede hacer", sostuvo la concejal y agregó que hay otros que están bajo un rubro que no es con el que funcionan, algunos están habilitados como pub, por ejemplo, o cantina, que es el que está vigente desde el 2001, y tienen pista de baile. También señaló que hay comerciantes que eligen efectuar la habilitación bajo el rubro de "salones de eventos". "Esos espectáculos deberían ser discontinuos y no es así. Los hacen todas las semanas es un mismo show que está sostenido en el tiempo y como tienen otros requisitos y un horario distinto de funcionamiento, eligen hacerlo de esa manera", afirmó.



Expresó que "hay un problema respecto de los rubros, tanto de los comerciantes, como de parte del Ejecutivo. Ya tuvimos la tercer reunión y en esta última vino el Municipio así que esperamos el martes que viene presentar una propuesta que sea superadora, de las dos que tenemos, y evaluar tratarla en una sesión extraordinaria".



"Lo cierto es que partimos de la base de que la ordenanza vigente no la pueden cumplir ni los comerciantes ni el Ejecutivo municipal, por lo tanto no podemos mirar para otro lado y tenemos que trabajar para sancionar una normativa actualizada y que brinde la mayor seguridad posible, sobre todo a la comunidad y a los jóvenes que salen a divertirse", expresó Serrano y destacó que en cuanto los horarios de cierre de los locales, otro tema en discusión, lo que se evalúa es "poder hacer algún tipo de discriminación para que puedan funcionar hasta alguna determinada hora en los meses estivales, pero no así en los del ciclo lectivo, porque se cruza con otras cuestiones en la vía pública".

Las modificaciones en los boliches que propone el Concejo

En el anteproyecto que presentó la Cámara de Bares y Boliches para la modificación de la ordenanza que los regula, hay algunos puntos que cambiaron. Por ejemplo, el factor ocupacional en cada uno de los rubros fue simplificado. Quedó como que será determinado "según las dimensiones y el local a habilitar", en la ordenanza vigente se especifica la cantidad de personas permitidas por metro cuadrado según el rubro en el que se encuadre el comercio. La concejal Daniela Serrano, dijo sobre las cuestiones de seguridad que la normativa 2881 vigente es "bastante completa, esto es algo que queremos mantener, pero hay algunas exigencias como, por ejemplo, a los locales que tienen bandas en vivo se les piden camarines y otras cuestiones que me parecen inapropiadas. La idea es retirar eso y poder discutir sobre lo que sucede realmente y brindar la mayor seguridad posible. Además pusimos en consideración una ordenanza que está vigente desde el 2016 sobre la regulación de los trabajadores del control y la permanencia, donde tienen parte responsable los comerciantes que son quienes los contratan. Pero además, el Poder Ejecutivo, va a tener que habilitarlos a través de un registro público y de un curso". Aseguró que esta normativa "nunca se llevó adelante, y quienes cumplen esa función son miembros de las fuerzas de seguridad y es algo que no está permitido en la ordenanza del 2016, que se hizo en base a la ley de espectáculos públicos para brindar mayor seguridad a quienes asisten a estos comercios y que además tiene que ver con prevenir tratos discriminatorios en los boliches".