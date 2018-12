Juegos Nacionales de Playa: oro y plata puntanos en windsurf

La ciudad de Rosario, más precisamente el conocido balneario “La Florida”, recibió la 3ª edición de los Juegos Nacionales de Playa. San Luis presentó una nutrida delegación para participar en fútbol, handbol y vóley tanto en damas como en caballeros, un atleta en triatlón y dos jóvenes en windsurf. Justamente en esta última disciplina llegaron las mayores alegrías, con una medalla de oro obtenida por Guadalupe Fontana (15 años) y una de plata lograda por Tomás Correa (20 años).

Ella hace dos años que comenzó a practicar windsurf y él empezó con esta actividad hace un tiempo más, “unos siete u ocho años más o menos”. Ambos entrenan cada fin de semana en el dique La Florida y sus inicios en el deporte fueron similares: siguiendo los pasos de sus padres. "A mi viejo le llamó la atención el windsurf y luego empezamos con mis dos hermanos", relató "Tomy", que está en primer año del Profesorado de Educación Física. Guada también contó como fueron sus primeros pasos sobre la tabla, "Empezamos a ir al predio 'El Pinar' con la familia. Mi papá comenzó a practicar con la ayuda de unos amigos. Hasta que compró una tabla, después una vela; y un día me dijo si quería probar. Un profe de La Florida me enseñó y luego arranqué a competir", contó.

Lo cierto es que hace unos días partieron hacia Rosario con la ilusión de hacer un buen torneo y de ver como se adaptaban a navegar en el río Paraná. Pero la falta de viento, hizo que la prueba se trasladara a un “saco” del río. “Es como un embalse que forma el río y no tiene corriente. Eso nos favoreció muchísimo porque navegar en río es otra cosa”, contó Tomás. “A mí me hubiera gustado correr en el Paraná pero también es cierto que no conocía la corriente; y ahí das ventaja”, analizó Guadalupe.

El camino al éxito

En ambas ramas se corrieron tres regatas, todas en un mismo día. En la competencia femenina hubo siete participantes; y Fontana ganó la primera y segunda manga, y fue tercera en la última. Detrás de ella finalizaron la bonaerense Delfina Arrigo y tercera fue la mendocina Constanza Almenara. “Yo viajé a participar con las mayores expectativas, como lo hago en cada competencia. Obviamente que uno aspira a lo más alto y quiere ganar pero no esperaba el primer puesto”, contó Guadalupe. “En la primera regata empecé bien pero en la primera boya me retrasé e iba quinta. Y en la segunda vuelta recuperé posiciones. Ya en la tercera carrera, y con dos triunfos logrados, sabía qué resultado me servía. Me alegré un montón cuando estaba cerca del final. Fue muy lindo ganar en mis primeros Juegos de Playa”, agregó la joven puntana.

Entre los varones hubo ocho competidores. Correa terminó escolta en la primera y segunda regata; y arribó tercero en la última. Quedé muy contento con el resultado. La verdad, íbamos con expectativas de hacer podio pero no imaginé el segundo lugar. No tenía pensado ganarle al mendocino Fernando Consorte, que es uno de los mejores, es de elite. Pero se dio”, explicó Tomás. La presea de oro fue para el cordobés Martín Berardo y tercero finalizó Consorte.

Con respecto a los Juegos, "Tomy" los diferenció con respecto a una prueba de windsurf a las que está acostumbrado. “Hay un poco más de presión porque vas a representar a la provincia pero se siente el apoyo de todos los chicos de otros deportes”, agregó. San Luis finalizó 7ª en el medallero, 11ª en la Copa Challenger y se adueñó de la Copa Fair Play. “Fue una sorpresa pero estuvo buenísimo. Nos llenó de alegría”, dijo Correa. “Fue muy lindo; además festejamos el logro toda la delegación”, completó Fontana.

Pasaron los Nacionales de Playa 2018. En un par de años quizá sean recordados como los Juegos en donde el windsurf puso a San Luis entre los mejores en el medallero final.