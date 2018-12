Guillermo no da pistas: "El equipo lo definiré el domingo y sólo lo sabré yo”

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, anticipó este viernes que la formación del equipo para la final de la Copa Libertadores ante River la definirá el domingo. Pero no dio pistas de los 11 titulares.

"El equipo lo voy a definir el domingo en el estadio y pueden especular todo lo que deseen pero lo tendré yo solo", dijo el mellizo Barros Schelotto en la rueda de prensa que ofreció.

Aunque Guillermo eligió el misterio respecto del once inicial, admitió que tiene "dos variantes".

"En el primer partido, por la lesión de Cristian Pavón decidimos jugar de una manera que nos dio resultado, pero que no logramos sostener. Entonces vamos a jugar de una de esas dos maneras. Tengo bastante claro los nombres y las funciones de cada uno, pero lo voy a definir el domingo”, afirmó en conferencia de prensa en Madrid, luego de la práctica matutina del "Xeneize".

Guillermo, ídolo durante su etapa de jugador con la camiseta de Boca (es el segundo futbolista más ganador del club con 16 títulos, uno menos que Sebastián Battaglia), afirmó que ganar la Libertadores es el sueño del cuerpo técnico que encabeza, del plantel y de los hinchas, y que harán todo lo posible para conseguirlo.

"Es la final de la Libertadores, el partido que venimos buscando y esperado desde que comenzó el año, es el sueño nuestro y de los hinchas, así que haremos todo para conseguirla", aseveró el entrenador, de 45 años.

El DT actual bicampeón del fútbol argentino con Boca esquivó la respuesta sobre la renovación de su contrato que finaliza el 31 de diciembre próximo. Y afirmó que no sabe "si el resultado será determinante para seguir".

"No es el momento de hablar. Cualquiera que quiera hacer un análisis de mi gestión tendrá que revisar el rendimiento y el resultado del domingo. No sé si será determinante para seguir, pero no es momento de hablar de la renovación de mi contrato", sostuvo.

Boca, que igualó la primera final con River (2-2) jugada hace casi un mes, el 11 de noviembre pasado, se medirá con River el domingo a partir de las 16.30 en el estadio Santiago Bernabéu, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha.

