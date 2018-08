Operación Hereford: Chiotti padre e hijo declararon

Ambos, José Chiotti padre y José Chiotti hijo, hablaron ante la jueza Penal 3, Virginia Palacios. Pero nada trascendió de las explicaciones que los productores agropecuarios dieron para hacer frente a la imputación de ser parte de una asociación ilícita dedicada, presuntamente, a cometer abigeato agravado. Ayer, al finalizar la extensa audiencia indagatoria a Chiotti padre, los abogados Omar Uría y Jorge Sosa se retiraron del juzgado sin dar detalles de la declaración que había dado el mayor de los Chiotti y tampoco dieron ninguna precisión de lo que su hijo manifestó a su turno, el miércoles a la noche.

Sosa solo confirmó cuál es la acusación y dijo que, en ambos casos, solicitaron una prórroga de la detención de ocho días.

Aunque los investigadores no han dado un número exacto del ganado robado –se habla de centenares–, una fuente explicó que la mayor proporción que se habría sustraído provenía, al parecer, de aquellas vacas que estaban preñadas. Entonces, en función de la totalidad de animales que iban a tener cría, había una estimación del aumento de la hacienda. Pero ese número no coincidía con la cantidad de bovinos que efectivamente había después: faltaban, y muchos. Esa maniobra se habría extendido por años.



Seis son los detenidos que hay en la causa. Son José Chiotti y José Chiotti hijo, el transportista Luis Alfredo Pereyra y tres empleados rurales, Benito Nicolás Quinteros, Gilberto Miranda y Pablo Escudero.



El robo de ganado que ya estaba identificado ha sido en menor proporción, refirió. Y contó que, en esos casos, habría habido adulteración de los sistemas que se utilizan para saber quién es el propietario.

Además del arresto de los Chiotti, Palacios también ordenó la detención y el llamado a indagatoria del transportista Luis Alfredo Pereyra y de tres empleados rurales, Benito Nicolás Quinteros, Gilberto Miranda y Pablo Escudero.

Anoche, al cierre de la edición, el transportista Pereyra continuaba declarando, con la asistencia de Rafael Berruezo y Nicolás Coppola. Al finalizar esa audiencia estaba previsto que brindara testimonio el responsable de una firma que realiza remates de hacienda, contó una fuente judicial y confirmó Berruezo.

Quinteros, por su parte, enfrentó esta primer instancia para defenderse junto a la defensora oficial Penal, Nadia Agundez. Ella le recomendó no declarar y también pidió la prórroga de la detención de ocho días. Él supo ser empleado en una propiedad de Julio César Vergés –el abogado y productor rural que hizo la denuncia que motorizó la investigación judicial– y después trabajó para la familia Chiotti.

Consultada por El Diario, la defensora refirió que en la denuncia, Vergués indicó el faltante de 500 vacunos y dijo que, al momento de detectar esto, en su campo trabajaban Quinteros y otro empleado. Este último no ha corrido la misma suerte de Quinteros, en cuanto a que no ha resultado imputado, al menos hasta el momento.

Fue después, durante el desarrollo de la investigación, que surgieron las sospechas en relación a los Chiotti, dijo la defensora oficial.

Dijo que el auto de instrucción, en el que la jueza condensó las pruebas e indicios contra los sospechados, es muy extenso y que aún estudia el expediente, por lo que aún no ha solicitado ninguna medida.

Escudero también es defendido por Uría y Sosa. Sosa informó anoche que él declaró, aunque no comentó qué dijo, y contó que un familiar de Miranda los buscó para que también lo representen.