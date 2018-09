Once diseñadores se lucieron en la primera feria "Supernova"

Una apacible tarde primaveral invitó a los paseantes a recorrer los stands de la primera feria de diseñadores independientes “Supernova”, que contó con once emprendedores que mostraron sus originales creaciones.

Como anzuelo, tres productores se ubicaron en la vereda de la transitada avenida Illia para invitar al que pasaba por allí. En la puerta un cartel incitaba a conocer el espacio y las paredes estuvieron decoradas con naves espaciales, lunas, cometas y estrellas de papel.

Entre las opciones de la feria hubo diseños de regalería, folletería comercial y tarjetas personalizadas, cosméticos, maquillaje y cremas, además de elementos de dibujo y encuadernación.

Los organizadores resaltaron que el encuentro surgió por la necesidad de los productores locales que no cuentan con un local propio para mostrar sus trabajos.

Una rápida encuesta realizada allí lanzó que por la situación actual muchos encararon otra faceta para lograr ingresos monetarios. Un detalle importante es que de los once expositores, siete debutaron en esta feria popular, donde las calcomanías con frases de Luisito Rey fueron furor. Resabios de la famosa serie de Luis Miguel que está en Netflix.

Destinado a toda la familia, "Supernova" contó con actividades para los más pequeños, como un espacio para pintar y otro que repartía torta.

Sin competir ni invadir espacios, hubo stands de venta de golosinas, mesas saladas y dulces. En la barra del local la oferta fue de los tostados a picadas, infusiones como té y café y gaseosas. También facilitaron agua para los mates, acompañados por tentadores bizcochuelos y alfajores caseros.

Un par de skaters entraron y se llevaron tarjetas, ya que no podían cargar las bolsas con otros elementos de la feria. Uno de ellos se interesó en la mesa de ropa deportiva y remeras customizadas y estuvo un largo rato de consultas.

Antes del final, “Rain”, el dúo de los hermanos García, interpretó sus versiones de canciones famosas de los '80, entre las que se destacaron “One”, de U2; “Wish you were here” de Pink Floyd;“Is this love”, de Whitesnake, entre otras. Además se sumó un recuerdo a Gustavo Cerati con “Juegos de seducción”, el clásico de Soda Stereo.

Mientras desarmaban sus puestos, entre los diseñadores participantes se felicitaron por su desempeño y quedaron en contactarse para realizar otras ferias parecidas. “Que sea la primera de muchas”, deseó una joven, entusiasmada con las ventas de los debutantes.