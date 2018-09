Los docentes de la UNSL dictan clases "alternativas"

Los docentes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) buscan otros espacios para dictar sus clases debido a que el edificio del IV Bloque está tomado hace 21 días por la “Asamblea Permanente de la Toma de la UNSL”. El patio, el microcine, el Comedor Universitario y la biblioteca son las opciones que eligieron algunas cátedras de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), mientras que otras decidieron suspender las clases hasta que se levante la medida de fuerza sostenida por la “Asamblea” y, también, por la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), perteneciente a la Conadu Histórica, que es la única federación de las seis del país que no aceptó la oferta salarial de entre el 24 y 26 por ciento que ofreció el pasado viernes, el gobierno nacional.

“Yo decidí dictar clases a partir de mañana (por el miércoles). Vamos a utilizar las aulas del Comedor Universitario y la biblioteca para dar consultas. Pertenezco a ADU, pero no comparto muchas de las medidas que llevaron adelante. Hace seis semanas que los alumnos no comenzaron el segundo cuatrimestre y son los más afectados. Tenemos dos opciones: adherirnos al paro por tiempo indeterminado o pensar en los estudiantes para tratar de salvar el cuatrimestre”, expresó una titular de cátedra que pidió la reserva de su nombre.

La agrupación estudiantil Franja Morada realizó un relevamiento en cada una de las cátedras de la FCH, para determinar la posición de los docentes sobre el regreso a las aulas. En las redes sociales publicaron que la materia tecnología de la comunicación I se dictará en el Comedor Universitario a partir de hoy. Lo mismo sucederá con didáctica de la lengua, pero en el aula 52 del Bloque II.

Además, materias como inglés, italiano, derecho a la información y lengua oral, escrita y su didáctica, comenzaron al inicio de esta semana, en el microcine y el patio del IV Bloque.

Tatiana Escudero, que pertenece a Franja Morada, explicó que empezaron a ponerse en contacto con la profesora de seminario de periodismo y literatura, porque estaban al tanto de que no comenzarían la cursada debido a que no pudieron realizar el llamado a concurso y actualmente no había un docente.

Sin embargo, la agrupación publicó: “La profesora que solía estar encargada, está dispuesta a ayudar a quienes la quieran rendir en carácter de libre y con un plan de trabajos prácticos”. Otra opción para que los chicos no pierdan materias.

Escudero aseguró que enviaron un correo a todos los profesores para saber la situación de cada materia, sobre todo, para reportar aquellos alumnos que decidieron volverse a sus hogares, tras la suspensión de la cursada.

Además, señalaron que no comenzarán las clases de fundamentos del periodismo hasta que se levante la toma y agregaron que lo mismo sucederá con historia argentina y americana, porque ADU sigue con el paro y se adhieren a la medida.

Justamente ese gremio en su página oficial de Facebook publicó que rechazan el acta firmada por Conadu, UDA, Fagdut y Fedun porque la oferta salarial del Gobierno contiene sumas no bonificables, más del 20 por ciento, debajo de la inflación estimada, y recorta aún más los salarios de los docentes preuniversitarios. La decisión del gremio fue seguir con el plan de lucha durante esta semana.

"Es este sentido, la medida de paro afectará la totalidad de las actividades docentes de todas las dependencias de la UNSL, inclusive las facultades en la Villa de Merlo, Villa Mercedes y la Escuela Normal Mixta y el Jardín Maternal", sostiene el comunicado de ADU, que agrega velarán por el derecho a huelga del sector.