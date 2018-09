Angina bacteriana: piden no alertar y consultar al médico

Igual en el Ministerio de Salud de San Luis aconsejan estar atentos ante los cuadros con fiebre, dolor de garganta e infecciones en la piel.

En medio de una preocupación generalizada en la sociedad por la noticia de seis fallecimientos provocados por la bacteria streptococcus pyogene, en el Ministerio de Salud de San Luis piden no alertar porque aseguran que no hay un incremento inusual de casos o consultas por esta angina bacterial, aunque sí están atentos a que los pueda haber. Recomiendan concurrir rápidamente a los centros de salud ante la presencia de algunos de los síntomas típicos de la faringitis y la angina, como la fiebre alta y el dolor de garganta fuerte. Así como también infecciones en la piel, indicativo de que la bacteria está avanzando hacia los tejidos.

"Es una bacteria muy común. Incluso las personas son portadoras sin presentar síntomas. No estamos hablando de una enfermedad rara. En algún momento, por algún cambio climático como sucede ahora, que estamos sobre fines de invierno y comienzos de primavera, es cuando se dan mayor número de faringitis y de anginas", explicó el jefe de Epidemiología, Rodrigo Verdugo, y agregó: "No suele pasar de eso, pero en algunos casos excepcionales, se produce que esta bacteria sale de su nicho por las vías aéreas superiores, se dispersa, trasladándose a otros tejidos y órganos. Ahí es cuando se generan estas complicaciones, que pueden en un porcentaje llegar a ser casos letales".

Si bien indicaron que el Ministerio de Salud está en estado "vigilante" por este escenario a nivel nacional, y porque es la época más común para estas patologías, aseguraron que en las guardias de los centros de salud no hubo una suba en la atención de pacientes o de consultas.

"Nosotros tenemos faringitis y anginas circulante, más en esta época del año. Los médicos saben cómo tratarlo, porque no es algo nuevo, es muy común, y cuando el profesional detecta la bacteria, sabe cómo actuar en consecuencia. Esta es la época del año cuando más aumenta el número de casos. Por el momento no notamos un incremento inusual. Creemos que estos episodios van a motivar más consultas en la gente, pero hasta el momento no se dio", indicó Verdugo.

Síntomas y cuidados

El Ministerio de Salud aprovechó para hacer recomendaciones a la comunidad, para evitar lo que sucede en otras provincias: "Queremos aconsejar a las familias para disminuir las transmisiones de enfermedades respiratorias, incluida ésta. Es muy importante el lavado de manos, el uso de pañuelos descartables y de alcohol en gel. El que tiene que estar alerta es el ciudadano, para hacer la consulta cuando sea necesaria. Los signos de alerta son fiebre alta, dolores muy fuertes de garganta, presencia de puntitos blancos en la garganta, que es pus. En los casos en que la bacteria ya ha empezado a avanzar al tejido, se exterioriza con manchitas en la piel. Cuando se presentan estos síntomas, rápidamente hay que hacer la consulta médica", aseguró.

El jefe de Epidemiología indicó que el streptococcus puede afectar a cualquier persona sin importar la edad, aunque es más frecuente en los niños. Como la bacteria avanza según su grado de invasión propio, pero también dependiendo del sistema inmunológico de cada uno, indicó que deberán extremar los cuidados las personas con las defensas bajas, como pueden ser los pacientes de VIH.