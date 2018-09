Angina bacteriana: la higiene es clave para frenar su avance

Estas últimas dos semanas los casos de angina bacteriana generaron mucha repercusión en los medios de comunicación de todo el país, a raíz de la noticia de los fallecimientos que se fueron sucediendo en poco tiempo. Sin embargo, los médicos aclaran en la prevalencia de la enfermedad es normal y que todos los años se registran víctimas fatales. Igual recomiendan tomar medidas de prevención para evitar la transmisión del streptococcus pyogenes. Hacen hincapié en el lavado constante de manos y las acciones que permitan evitar la propagación de los fluidos respiratorios usando pañuelos descartables, o el codo en caso de no tenerlos, al estornudad o toser.



La angina bacteriana ya se cobró la vida de diez personas, ocho eran niños o bebés (Ver página 4). Dos fueron en Capital Federal y el resto en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Misiones y Santa Fe (un chico de dos años de Vicente López murió en Miami, en un viaje con su familia). De estos casos se hicieron eco los medios nacionales, aunque en muchos sin la información completa de la enfermedad, según afirman los especialistas médicos. Esto provocó una situación generalizada de pánico en la sociedad. Sin embargo, ahora buscan transmitir tranquilidad y aseguran que es una bacteria que ya circula y de contacto permanente.



"Al saber que es una bacteria circulante, la mayoría de las personas ya se ha encontrado con ella, e incluso hay quienes la portan sin presentar signos clínicos. Las medidas para evitar la transmisión son toser en el pliegue del codo y el uso de pañuelos descartables, porque esta enfermedad se transmite también a través de la vía aérea y los fluidos respiratorios. Es muy importante el lavado constante de manos, el uso del alcohol en gel, la limpieza de las áreas comunes y ventilar bien los ambientes. Son las mismas recomendaciones que para los casos de gripe", manifestó Rodrigo Verdugo, jefe de Epidemiología del Gobierno de San Luis.



La médica pediatra Rosana Dutto agregó que "hay que tener siempre las vacunas al día, y chequear las fiebres de más de 38 grados de manera secuencial, cada cinco o seis horas. Generalmente los síntomas de la angina bacteriana empiezan por la fiebre". Si bien se especializa en la atención a niños, la especialista hizo hincapié en que los consejos aplican a todas las edades, ya que nadie está exento de sufrir las consecuencias del estreptococo.



Otros síntomas que pueden manifestarse son manchas en la piel y el dolor fuerte de garganta, siempre acompañado de fiebre. Ahí es cuando se les indica a los médicos que realicen el hisopado. "Hoy en día contamos con este instrumento que permite un test rápido, con características similares al de embarazo. Tiene mucha sensibilidad, por lo que nos aseguramos que los positivos sean reales. Entonces podemos tratar rápidamente el estreptococo. Si no se hace, la enfermedad ataca de manera invasiva a algunos órganos profundos, como los pulmones, las meninges, el tejido cerebral o alguna articulación", explicó Dutto.



Si el hisopado da positivo, rápidamente se inicia el tratamiento con antibióticos, que destruyen la bacteria. Leonel Anello, director del Hospital San Luis, indicó: "Ratifico lo que dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá, cuando dio el comunicado, sobre que tenemos los medicamentos para tratar los casos. La medicación es la convencional, o sea penicilina y todos sus derivados, de acuerdo al grado de faringitis que se tenga", y aclaró: "El Instituto Malbrán ya comunicó que la cepa de los casos mortales, es la misma que circula desde hace muchísimo tiempo. Entonces la mayor parte de la gente, ya está protegida porque nuestro propio sistema inmunológico genera la defensa".



Reacciones en las guardias

A raíz de los fallecimientos que conmovieron a la gente en las últimas semanas, se generó temor en los padres. Ese pánico muchas veces se trasladó a los consultorios de los centros de salud de la provincia.



"Cuando salieron estos casos letales, hubo un aumento de consultas en las guardias de los hospitales, porque los datos brindados sobre esta patología por los medios de comunicación nacionales no fue completa. Obviamente eso produce miedo en las personas. Todos los años hay fallecimientos por esta bacteria, pero este año se le ha dado prensa", afirmó Verdugo.



Dutto, quien atiende en el Centro Bolívar, también percibió ese pánico en las personas que atendió en estas últimas semanas: "La gente está muy asustada por este tema. Notamos esto en la cantidad de consultas que se hacen. Aumentaron mucho por la angina bacteriana, y también porque hay muchos virus circulantes del invierno. Estamos tratando casos de estreptococo, que es algo que tiene a la gente obsesionada, que piden hacer hisopados cuando no tuvieron ni siquiera fiebre".



Sin embargo, el temor en San Luis no parece haberse dado de manera generalizada. En el Hospital San Luis indicaron que si bien hubo algunos casos específicos de personas con "miedo exacerbado" cuando acuden al doctor, el aumento en las consultas no fue suficiente como para llamar la atención.



"Sirvió muchísimo el comunicado que dio el Gobernador para transmitir tranquilidad. Angina con faringitis vamos a tener de forma permanente en las guardias, pero creo que se manejó muy bien el tema de comunicar que no estamos frente de una bacteria atípica. El streptococcus pyogenes forma parte de la microbiota normal de la orofaringe de cualquier paciente", aseguró Anello, y agregó: "No hubo picos de descontrol en torno a este tema, ni de casos ni de consultas. Es lo que normalmente se presenta, aunque hubo personas que llegaron con 'miedos exacerbados'. Más allá de esto no notamos una psicosis excesiva. Hay que tener en cuenta también que estamos en una etapa en que se generan muchísimas alergias a nivel respiratorio".

Sin casos graves

Tal como anunció el Gobernador en un comunicado que dio la semana pasada en Terrazas del Portezuelo, en la provincia no hay ningún caso de gravedad de angina bacteriana. Las autoridades señalaron que todos los días tratan casos generados por el microorganismo.

"En forma constante en los centros de salud se ven casos de angina bacteriana, y muchas de ellas producidas por el estreptococo, que es una de las bacterias más comunes productoras de esta enfermedad", afirmó Verdugo, y agregó: "La angina bacteriana no es un evento bajo vigilancia epidemiológica, por lo que no tenemos números precisos de la cantidad de personas atendidas en los CAPS y hospitales de la provincia por esta patología, porque es muy común y leve. Es por eso que no está incluida en las enfermedad de notificación obligatoria".