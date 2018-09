Continúa la advertencia para prevenir brotes de triquinosis

El policlínico regional “Juan Domingo Perón” extendió la advertencia para que la población siga prevenida y no contraiga triquinosis. En agosto trataron a más de ochenta personas con diferentes síntomas que provienen de la enfermedad y cincuenta y seis diagnósticos dieron positivo. Aseguran que en esta época es una cifra habitual y no descartan que aparezcan nuevos brotes, por eso, recomiendan a la comunidad que no consuma ningún tipo de chacinados derivados del cerdo o del jabalí que no estén etiquetados. Tampoco carne de esos animales sin cocinar, hasta que no quede nada rojo a simple vista.



La jefa del Nodo de Epidemiología del hospital, Carmen Teixeira, aclaró que durante el invierno es la época del año donde se recibe la mayor cantidad de casos a nivel nacional, ya que se puede faenar sin requerir de la heladera, debido a las bajas temperaturas. “Desde 2015 hay brotes todos los años. Depende de la cantidad de personas que consuman alimentos contaminados”, detalló la especialista.



Teixeira sostuvo que los productores de cerdo tienen que saber que el único estudio aprobado es la “Digestión Artificial” y se realiza en los laboratorios autorizados. “Si la gente que va a faenar un animal no le hace el análisis correspondiente y luego fabrica chacinados, la triquinosis va a seguir apareciendo”, advirtió la doctora, quien sostuvo que todos los derivados que se consumen crudos son los más riesgosos.



La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito que se encuentra en los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí. Ellos se enferman cuando son alimentados en basurales, con desperdicios o restos de alimento, sobre todo donde habitan roedores. La jefa del área epidemiológica explicó que los primeros signos que aparecen en las personas son cuadros febriles, dolores musculares, edemas en la cara, inflamación de los ojos y puede aparecer un cuadro de diarrea previa. “El periodo de incubación de esta infección ronda de cinco a cuarenta y cinco días. La variación depende de la cantidad de larvas que consuma la persona”, analizó.



En cuanto a la cifra de afectados que fueron reconocidos por el laboratorio del hospital, Teixeira informó que no hubo ningún caso que haya sido de mucha gravedad, sin embargo, deberán llevar adelante un tratamiento para eliminar el contagio. “Es una enfermedad prolongada, cuya cura depende del organismo de cada uno, pero por lo general se extiende durante dos meses. Mientras tanto, estos pacientes están obligados a disminuir sus tareas habituales, como ir a la escuela o al trabajo, ya que presentan constantes dolores musculares”, describió la médica.



Por su parte, el veterinario Sergio Savoretti consideró que el mayor problema se produce por consumir productos de elaboración artesanal, provenientes del cerdo y del jabalí, y también por la mala cocción de estos animales. “Cuando la carne está cocida a una temperatura mayor a sesenta grados, la larva desaparece. En algunos casos, si está concentrada entre los músculos pueden quedar restos, por eso es recomendable que la cocción llegue a los ochenta grados. En los chacinados sucede lo contrario, ya que la triquina se cubre con sal y no hay manera de que se muera”, describió el dueño de la veterinaria San Francisco.