Cristian y José, los artesanos de una construcción histórica

Cristian Funes y José Matilla trabajan en la construcción desde hace más de veinticinco años. Pero para el oficio particular que desarrollan en las obras, requieren precisión de cirujanos y creatividad de artistas. Son socios, amigos y cuñados, y los encargados de confeccionar a mano todas las molduras que decoran la nueva torre de la Iglesia de la Merced. En dos meses armaron más de 300 piezas, a veces a más de 20 metros de altura.



“Nos dedicamos al enyesado prácticamente durante toda nuestra vida. De ahí sacamos toda la experiencia que tenemos”, se presenta José, un hombre de 41 años y de pocas palabras. Cristian, de 46, es más suelto y risueño. Juntos forman una dupla ideal que se conoce de memoria, en los almuerzos familiares y en los andamios. “Aprendimos de chiquitos. Nuestras familias hacían esto y aprendimos a la fuerza”, dice en broma.



Hace un poco más de un año que comenzaron los trabajos para completar un diseño que llevaba más de cien años inconcluso en el principal templo mercedino. El Gobierno de la Provincia invirtió $11.460.104,49 para levantar un campanario igual al que estaba en alto, previsto en el proyecto original que data de 1870.



Para ejecutar las reformas, convocaron sólo a obreros de la ciudad, que tuvieron la ardua tarea de hacer una base sólida varios metros bajo tierra para sostener la nueva torre, y recién copiar el diseño de la construcción vieja para replicarlo en la nueva.



Ahí fue cuando llamaron a Funes y Matilla, quienes se dedican a hacer todo tipo de bordes, marcos y adornos en yeso para decoración de casas o locales, sobre todo para interiores. Ya habían tenido una experiencia previa en fachadas históricas cuando participaron en la reconstrucción del frente de un edificio sobre la avenida Mitre que había sido demolido y que tuvieron que rehacer tal como estaba. “De ahí aprendimos mucho. Pero la de la iglesia fue una experiencia muy grande para los dos y estamos muy agradecidos de la confianza que nos tuvieron para esta obra que es tan importante para la ciudad”, expresó Funes.



Las molduras son todas las piezas, bordes o esquineros que embellecen las construcciones. En la torre de la Iglesia, hay más de quince variedades. Para copiarlas, los cuñados realizaron moldes de silicona, sostenidos en una base de yeso y, una vez secos, los llenaron con cemento. En algunos casos hacer uno solo les tomó un día entero.



Una de las mayores dificultades fue que en algunas columnas no pudieron extraer las molduras para replicarlas con facilidad, sino que tuvieron que trabajar sobre la misma estructura. “Es todo en altura. Eso es lo más peligroso y complicado para nosotros, que nunca habíamos estado tan alto”, sostuvo José y contó que para subirse a los andamios recurrieron a todos los elementos de seguridad.



“Lo bueno es que se trabajó todo en equipo. Mientras nosotros hacíamos los moldes, otros muchachos las iban pegando sobre la torre. Porque si lo hubiéramos hecho los dos solos, hubiéramos demorado un año”, valoró Funes.



Luis Pérez, encargado de la obra que tiene a cargo la empresa "Herrados Construcciones" le devolvió el elogio: “Nos sorprendió la precisión. Traían cada pieza y entraba justa. Arquitectónicamente se trabajó casi a la perfección".

A pocos días de completar su labor, no disimulan su orgullo. "Se disfruta mucho que a la gente le guste lo que haces", expresó.