La vida en movimiento

Con el viento puntano como bienvenida, la reconocida coreógrafa Valeria Nerváez arribó a la provincia para concretar un objetivo ambicioso: organizar el acto de fin de año del Instituto Santa Catalina. “Vine tres días para montar las coreografías que van a ser parte del show”, dijo la bailarina con una enorme sonrisa, una de sus principales características.

Aunque es la primera vez que Valeria viene a San Luis por trabajo, la bailarina ya conocía la provincia e incluso tiene profundos lazos familiares: su papá nació en San Luis y luego de que su familia se radicara en Mendoza, él eligió Buenos Aires para continuar su vida. Allí nació Valeria. “Hasta mis diez años más o menos veníamos muy seguido. Me encanta San Luis pero hacía mucho que no venía”, agregó.

Esta vez, la mujer llegó invitada especialmente por otra puntana que hizo su carrera en Buenos Aires, la realizadora audiovisual Verónica Fiorito. Se conocieron allá y coincidieron en muchos trabajos.

Valeria es reconocida por su larga tarea como coreógrafa. Su carrera comenzó a los cinco años, cuando pidió en su casa bailar y comenzó a estudiar "Iniciación a la danza y expresión corporal" en la Escuela Nacional de Danzas.

“A los 6 años empecé a estudiar la carrera, que es larguísima. Después rendí el examen para ingresar al Colón”, repasó la artista que tiempo después puso en duda su decisión de aprender danza clásica y empezó a incursionar en otros ritmos de baile.

“Hoy sigo tomando clases de clásico porque me encanta y es una base muy importante, pero también me dediqué a bailar hip hop, jazz, funky y todos los ritmos del momento”, destacó.

Con un abanico de baile mayor al de sus comienzos, Valeria audicionó para Disney e ingresó a la compañía de Latinoamérica como bailarina y actriz. Ese trabajo le dio a Nerváez la posibilidad de viajar por el mundo y, con sus inquietudes y el amor por el baile, se formó con distintos maestros que dejaron algún aporte a la formación.

Si bien Valeria recuerda que su primera maestra le decía a su madre que la nena debía ser coreógrafa por la improvisación que demostraba al bailar, hubo un momento de quiebre en su carrera: un accidente de autos que la tuvo con una pierna enyesada por un año. Hasta ese momento Nerváez había trabajado como asistente de coreografía con Cris Morena y otras productoras.

“El accidente me cambió la vida porque como no podía poner el cuerpo yo. Iba a los ensayos, miraba y estudiaba a mis propios compañeros. Ahí me empezó a encantar eso, ver de afuera cómo se mueven los demás”, dijo. Con su pierna en recuperación, Valeria recibió la primera oferta de trabajo como coreógrafa en el programa “Caramelito y vos”, conducido por Cecilia “Caramelito” Carrizo. Durante ese tiempo, la chica integró también el staff de bailarinas de “Sábado Bus”, el ciclo de Nicolás Repetto.

“Uno de los primeros trabajos como coreógrafa fue inmenso. Trabajé sola en “La noche del 10”, un programa en vivo conducido por Diego Maradona. Era muchísima gente pero fue muy lindo”, dijo sin perder su soltura y continua simpatía.

Luego del accidente, Valeria continuó trabajando como bailarina y coreógrafa, pero tiempo después y tras estos trabajos que le marcaron su carrera decidió dedicarse por completo a ser coreógrafa.

La película “Gilda, no me arrepiento de este amor”, la miniserie “Sandro de América”, el armado de las coreografías de los shows de Natalia Oreiro en Rusia y de “Club 69”, son solo algunos de los trabajos que hizo la inagotable artista de 45 años.

Hoy la bailarina espera el estreno de la película “El potro, lo mejor del amor”, donde trabajó como coach de movimiento, y junto a Disney se prepara para un homenaje por los 90 años de Mickey Mouse. Con el vértigo de su lado, Valeria le pone pausa a su agenda y disfruta de San Luis entre el trabajo y el recuerdo del verano en la infancia.