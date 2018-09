Terminó la grabación de la película "Una casa con diez pinos"

Para quienes, como Martín Ochoa, el cine es una forma de vida, el hecho de que nuevamente se hayan puesto a rodar cámaras y técnicos para contar una historia es motivo de felicidad. Justamente esa sensación invade al director mercedino que en la semana terminó la empinada filmación de "Una casa con diez pinos", su opera prima.



El proyecto encabezado por Ochoa lleva mucho tiempo de pensado, otro tanto de búsqueda de financiamiento y finalmente se rodó en 20 días debido a que el presupuesto no contemplaba más tiempo. Incluso en aquellas jornadas destinadas al descanso, algunos actores filmaron sus escenas.



Frente a ese panorama, Ochoa puso manos a la obra para realizar una película que tiene mucho de road movie y que significó el regreso de las filmaciones a Villa Mercedes, la ciudad donde vive el director y de donde proviene la mayor cantidad de técnicos y actores. "Teníamos muchas ganas de filmar", dijo el director.



De hecho, fueron las municipalidades de esa localidad y de El Morro, donde se filmaron la mayoría de las escenas, las principales fuentes de financiamiento. "Además conseguimos algunos sponsors privados que también nos ayudaron", dijo Ochoa a Etc.



Pese a lo dificultoso que fue el rodaje y la preproducción, Martín dijo estar muy contento por los primeros resultados y ya piensa en la fecha de estreno: el 8 de abril del año que viene, en coincidencia con el Día Mundial de la Salud.



La razón es simple: "Una casa con diez pinos" es una película que tiene al aceite de cannabis y su uso medicinal como argumento. "Es una película necesaria, urgente, que tiene un tema muy actual; de hecho creo que nadie hasta ahora en el cine tocó ese tema", refirió el director.



En medio de un clima musical que tiene temas de "Color humano", "La Renga" y, por supuesto, de "Manal", la película trata de un hombre que en una moto recorrió los parajes rurales y reparte el aceite de manera gratuita, en busca de expiar un pesado trauma del pasado. Los paisajes de El Morro le dan el contexto a esa parte del filme.



Cuando la acción se traslada a la ciudad, Ochoa eligió su localidad y, principalmente, la casa del productor de espectáculos Víctor Sosa. "Fue mi manera de apoyar a la película", dijo el integrante de Diego Sosa Manager Group.



"El material que tenemos está buenísimo, quedamos muy conforme con el rodaje y los técnicos estuvieron a la altura de lo que le pedimos", retomó Ochoa, quien tiene poco más de seis meses para encarar el corte final de edición y retoques de sonido y color.



El director, también guionista, empezó a escribir la historia en noviembre del año pasado luego de una reunión con una asociación de madres que pugna porque sus hijos reciban el aceite medicinal en sus tratamientos. Se asoció con Matías Vigna y Eleonora Olguín, dos productores que trabajaron en muchas películas hechas en San Luis, e iniciaron su periplo.



Con 20 trabajadores diarios entre técnicos y actores, "Una casa con diez pinos" es, quizá, el proyecto cinematográfico más ambicioso del año en San Luis. Un simple recuento por su elenco es suficiente para una demostración: el cordobés Néstor Rosso tiene el papel principal y luego se suceden actores reconocidos de la provincia como "Willy" Ianni, Norma Argentina, Gricel Pollachi, Laura Cuffini y la participación especial de Matías Desiderio, amigo personal de Ochoa y ex integrante de "Simona". "Él nos va a ayudar mucho en la difusión a nivel nacional", dijo el director.



La frase revela las ambiciosas intenciones del director de llegar con su película a todo el país. Si bien el estreno lo tiene previsto para hacerlo en Villa Mercedes, luego de una proyección en El Morro, Ochoa planea negociar con salas nacionales para la exhibición. A eso se sumará un recorrido por festivales y otros puntos de proyección que le dan cierta tranquilidad al realizador: "Es una película que ya tiene su camino marcado", concluyó.