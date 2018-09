Peleaba con su novia y su vecino lo acuchilló

Nicolás Nahuel Bonilla se fue a las manos con su vecino del barrio Pringles de Villa Mercedes. Y, en determinado momento de la pelea, lo contraatacó con un cuchillo. Lo apuñaló, admitió el joven, pero, según dijo, fue por una buena razón: lograr que la persona que acuchilló dejara de golpear a su pareja. Ese argumento, de todas formas, no le bastó para evitar la detención.



Ayer, a la mañana, el chico de 21 años fue indagado por el juez Contravencional y Correccional, Santiago Ortiz. Está imputado por “lesiones leves con arma blanca”. Se abstuvo de declarar y el defensor oficial Hernán Herrera solicitó cuatro días de prórroga del arresto, tiempo que seguramente usará para reunir pruebas a su favor.



Sin embargo, el domingo, al amanecer, cuando lo aprehendieron, sí habló. Bonilla vive en un departamento de Leonismo Argentino 210, en el mismo edificio que la víctima, Jonathan Andrés Jaime. Dijo que un rato antes, pasadas las seis y media, había escuchado a su vecino del departamento “C”, del que no sabe el nombre, pelear con su pareja. “Le estaba pegando”, les habría dicho a los policías.



Primero golpeó la pared contigua para ver si con ese llamado de atención, la discusión de los novios terminaba, pero como eso no funcionó fue hasta lo de Jaime. Golpeó la puerta y su vecino, que estaba en ropa interior, le abrió. Estaba molesto y ebrio, según Bonilla. “Dejá de pegarle a la chica”, le habría dicho el acusado, refirió el subcomisario Martín Estrada, jefe de la Comisaría 10ª.



Y, sin más vueltas, Jaime lo “invitó a pelear”, se le abalanzó y comenzó así un forcejeo. Fue en ese instante que el acusado sacó un cuchillo que tenía en sus prendas y le dio tres puntazos. Uno fue en la espalda, otro en el abdomen y un último en el costado izquierdo del tórax. Esa fue la estocada que la víctima, de 23 años, sintió con mayor intensidad.



Después de acuchillarlo, el agresor regresó a su departamento. En eso alcanzó a ver que Jaime caminaba hacia la calle, buscaba ir al hospital.



La pelea fue tan rápida que el herido, en un principio, ni siquiera se dio cuenta de que lo habían apuñalado. Pensó que su vecino lo había golpeado a puño limpio, y eso les dijo a los policías con los que habló primero. Más tarde, cuando los médicos del policlínico regional terminaron de atenderlo y le dieron el alta, volvió a hablar con los efectivos. Les dijo que, en medio del enfrentamiento, había visto un cuchillo.



El arma, de unos 12 centímetros de largo, fue secuestrada cuando aprehendieron a Bonilla. La hallaron con una vaina de cuero.