“Fefo” Mancuso presentó el clip de "El viento es la canción"

Más de 1.600 reproducciones en YouTube consiguió “En el viento es la canción”, el videoclip de “Fefo” Mancuso, que lleva pocos días colgado y que entusiasma al autor con un buen presagio para la cercana edición de su disco debut.

El tema y el clip son la apertura a una nueva etapa de Federico Javier Gutiérrez Mancuso quien hace una década se radicó en San Luis -proveniente de Mendoza- y adoptó “Fefo” Mancuso como nombre artístico. El artista está pronto a estrenar su primer disco, "Saltar al sol” compuesto por 11 canciones, que está preproducido en su sala casera. El clip fue grabado en ese mismo estudio y muestra a "Fefo" solo con una guitarra acústica y rodeado de instrumentos. La productora “Bichos de ciudad” tuvo a cargo la grabación que fue en una sola toma y en vivo para aprovechar la sesión acústica.

Mancuso está inscripto en el Instituto Nacional de la Música (Inamu), que les permite a los músicos independientes obtener beneficios y recibir propuestas para promoción de sus discos, canciones y giras. Uno de los proyectos que presentó el instituto es “Mi primer disco”, para el que ingresó "Fefo" con su video.

La convocatoria para el subsidio de Inamu evalúa la cantidad de visualizaciones que tenga el video, de ahí la importancia de que los seguidores hagan click. “Además de darle mayor credibilidad al proyecto del artista, te ayuda a fomentar tu trabajo”, comentó Mancuso, autor de la letra y la música de la zamba en cuestión.

A los 26 años el músico contó que tiene 103 canciones compuestas. “Compongo desde muy chico y con el equipo decidimos escucharlas todas, de las que se deglutieron 17 y al final quedaron 11 para producirlas y terminarlas de grabar en enero”, manifestó el productor musical recibido en la UNSL. Además de la guitarra en "Fefo" toca el cajón peruano, ukelele, charango, bajo, batería, trombón, percusión y hace las voces.





“Quisiera tener mi propio disco en mi cumpleaños”, comentó emocionado y explicó que la fecha límite sería 14 de enero para celebrar con el mejor regalo.

Además de tocar variados instrumentos, Mancuso es actor, una carrera que estudió en Mendoza y que terminó en San Luis en la sala “La papelería”. Fue animador del programa infantil “Stereo chicos” en cinco temporadas, con el que obtuvo nominaciones y varios premios.

“Soy muy respetuoso del asunto y nunca digo que soy conductor o locutor porque no estudié para eso. Fue un lugar donde se me permitió jugar”, definió el artista de su etapa en el programa familiar que fue transmitido por Canal 13 de San Luis.

Aunque no están cerradas las puertas para regresar a la televisión, el joven decidió poner su energía en la voz y el canto. “Los artistas deben ser consecuentes con su contexto y es necesario, hoy más que nunca, ir a un escenario no solamente con música, sino con un mensaje, una mirada positiva”, rescató Mancuso, que el sábado se presentará en un bar de Pedernera y Chacabuco con un espectáculo acústico con himnos del cancionero nacional que involucra temas de Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y Charly García.

“Todos esos ‘monstruos’ van a estar”, anticipó del recital que se nombró como: “Argentina también es canción” y que tiene que ver “con un viajecito por canciones, pero con mi mirada” cerró.