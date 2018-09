La incertidumbre, la "moneda" más común en los negocios

El comercio local vive una dura realidad desde hace por lo menos tres meses cuando empezaron a detectarse los primeros números negativos de ventas. Pero en las últimas dos semanas se sumó la incertidumbre porque no tenían precios de referencia y los proveedores dejaron de enviar mercadería cuando el dólar empezó a trepar por encima de los 35 pesos. Jorge Moyano, vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis, explicó que “en nuestra ciudad tenemos tres tipos de comercios: el que está concentrado en el núcleo del microcentro, comprendido por algunos comercios locales y las grandes cadenas nacionales que tienen sucursales, donde hubo un gran desconcierto en los últimos días. Las grandes marcas, al ser formadoras de precios porque ellos importan sus productos y los revenden aquí, accedieron a información más precisa y evitaron las ventas durante los días en que hubo total desconocimiento respecto de los nuevos costos”.

Después dijo que hay “un segundo grupo son los comercios con dueños de San Luis que además cuentan con locales propios y que toman decisiones. Ellos recibían la información de los proveedores, generalmente de Buenos Aires, que también estaban en la incertidumbre y no podían anticipar cuál sería el comportamiento del dólar. Algunos directamente cortaron la cadena de entrega, otros aplicaron aumentos inmediatos y provisorios para cubrirse y algunos directamente no atendieron los teléfonos”.

Y valoró que “el tercer sector es el de los pequeños comerciantes que generalmente son emprendedores o cuentapropistas y micropymes, que no tienen una cadena tan fuerte de comercialización o de compras con el peso suficiente como para acceder a la información necesaria para tomar la mejor decisión. Ellos fueron los más afectados y para poder sobrevivir debieron hacer liquidaciones y ventas de ocasión, además de mantener las cuotas. En su mayoría tienen hasta tres años de antigüedad y sin tradición comercial, pero pertenecen perfectamente al esquema social y no los podemos ignorar”.

Aumentos de precios

Moyano dijo que “desde el viernes pasado se mantienen los incrementos del 10 al 15 por ciento en todas las listas de precios. Y a esto se suma el marcado descenso del volumen de ventas en el interanual de entre un 7 y un 8 por ciento, mientras que en el intermensual llegó al 6. Por eso hoy debemos ser muy cuidadosos, igual que nuestros proveedores, para manejarnos con este aumentos de precios”.

Según su experiencia “los formadores de precios están cubiertos con estos incrementos, pero nosotros los comerciantes recién ahora vamos a empezar a ponernos al día. Incluso hay grandes marcas que sorprendentemente todavía no aumentaron sus listas, aunque son los menos. La mayoría ya aplicó 10, 15 y hasta el 20 por ciento. Porque estamos en una fuerte incidencia del dólar en nuestros costos que abarca desde la ropa de trabajo hasta los equipos de alta tecnología. Por eso es casi imposible que no se dolarice el precio final que llega al público”.

Formas de pago

Hoy en el país hay alrededor de un millón de terminales de pago tanto para tarjetas de débito como de crédito. "Los comerciantes nos vemos obligados a sostener la venta a crédito, aunque es muy delicado el tránsito de la comercialización. Pero si no nos mantenemos juntos en esto en todo el país y pedimos que se mantengan los programas Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas, que sostiene el gobierno nacional, sería imposible tener buenos márgenes de ventas. Porque de manera individual ningún comercio está en condiciones de sostener este formato hoy día", aclaró.

También dijo que desde el lado de los consumidores "es complicado comprar a crédito porque los asalariados han perdido poder de compra. Por eso les recomendamos que no se tienen con pagar los montos mínimos de la tarjeta porque tienen intereses que los pueden llevar a cobrarles hasta un 120 por ciento sobre los saldos. Y esto aniquila la posibilidad de que puedan volver al mostrador al mes siguiente".

Además informó que entre el 60 y 70 por ciento de las ventas de un comercio hoy se hacen con tarjetas de débito y crédito. "De ahí la importancia de poder sostener este sistema. Por eso es clave mantener el acceso al crédito vía comercio electrónico", agregó.

Acceso al crédito

Moyano señaló que es muy difícil para los comerciantes acceder a un crédito "porque los bancos nos dicen que la tasa de referencia está en el 60 o 70 por ciento y la tasa para vender un cheque llega también al 60, por lo que es inviable cumplir en esos términos. El descubierto en nuestras cuentas corrientes alcanza entre el 40 y el 70 por ciento, según el banco que sea. El crédito hoy está prácticamente suspendido”.

A favor de los préstamos del Gobierno

Moyano contó que la Cámara de Comercio está en conversaciones permanentes con el gobierno provincial y destacó como “un beneficio" la última medida que tomó la Provincia de otorgar un préstamo de 50 mil pesos a los comercios que facturen hasta 3,5 millones de pesos anuales. "Nosotros vamos a ayudar y acompañar a nuestros asociados para que puedan tomarlo porque para algunos será la posibilidad de seguir abiertos y para otros una inyección de dinero que les puede ayudar a dar un salto de calidad en su proyecto”.

Entre los comercios comprendidos por esa facturación hay locales de ropa, zapaterías, rotiserías, jugueterías, librerías y sobre todo despensas y polirubros ubicados en los barrios, como así también bares y nuevos emprendimientos gastronómicos. “Estos 250 millones de pesos que el Estado pretende inyectar en nuestra economía van a regenerar el tejido social y mantendrán en actividad al comercio. Porque la mayoría son monotributistas y pequeños emprendedores. Lo que resta saber es cuántos de ese universo se animan a tomarlo”.