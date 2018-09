Andrea Cura y Sandra Gómez le dan batalla al narcotráfico

Sus 15 años en la fuerza, la experiencia en la división y una foja de servicios intachable las depositaron en el cargo. "Es una responsabilidad, un desafío. Pero esto nos apasiona", dijeron.

Estar acá es un gran desafío. Pero vamos a lograr los objetivos porque nos respaldan nuestros superiores y nos apoyan los compañeros. Nosotras somos ‘troperas’, somos trabajadoras. Nos gusta el día a día con el personal, convivir con la tropa. Nosotras somos una más en el grupo. A la hora del trabajo no hay distinciones. Porque para vencer al narco hay que estar unidos y eso fomentamos nosotras”, cuentan las policías. Ambas responden con la convicción de aquellos que saben lo que hacen, la seriedad de los custodios y la fortaleza de las mujeres. Son Andrea Cura y Sandra Gómez, las puntanas responsables de luchar contra el narcotráfico en San Luis. Son coquetas, lucen sus uñas prolijas y pintadas, el aroma de sus perfumes es suave y su mínimo maquillaje habla de su sencillez y femineidad. Con todo ello dejan en evidencia que, para atrapar narcos y mandarlos a la cárcel, no hace falta quitarse su esencia de mujer. Así lo dejaron en claro durante la charla que mantuvieron con El Diario de la República.

El 13 de julio, en una decisión que sorprendió al ámbito policial local, el jefe de la fuerza, Fabricio Portela -con la clara anuencia del ministro de Seguridad Diego González y el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá- las designó a Cura y Gómez como las flamantes directora general y directora de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico. Nunca en el país una división similar tuvo a dos mujeres al mando. San Luis rompió con ese viejo axioma azul de designar varones en ese y otros tantos espacios de la cúpula policial (actualmente, en la fuerza puntana son 15 distribuidas en diversas áreas).

"Cuando recién arrancamos en cada una de nuestras carreras, allá por 2000, podemos decir que la Policía era un poco machista. Nos miraban como con recelo, pero después los compañeros se acostumbraron y ahora es fantástico. Además, cada vez más chicas se suman a la fuerza o se inscriben para estudiar y luego integrar la Policía", cuenta Cura, la directora general y máxima responsable.

"Los tiempos fueron cambiando. Nunca nos hicieron sentir mal y ahora la convivencia es bárbara", agrega Gómez, la segunda al mando. Juntas recibieron a El Diario en su despacho que aún está en obra: todo el edificio del barrio Eva Perón está en remodelación. Es parte de la reestructuración que, en silencio, experimenta la Policía de San Luis.

Las dos mujeres no llegaron al máximo sillón de Lucha contra el Narcotráfico por casualidad ni acomodos. Ostentan una larga carrera en la ex División Toxicomanía y poseen una foja de servicios impecable. Sin ninguna mancha. Experiencia y honestidad, al parecer, fueron las virtudes que las llevaron a ganarse el ascenso de comisario mayor (Cura) y comisario inspector (Gómez).

"Nuestro trabajo tiene dos fases. Además de la tarea investigativa tenemos el área de prevención, con ella, sobre todo, damos charlas en las escuelas. También tenemos un área que es Prevención de Adicciones y luego está la parte investigativa. Para lograr anular un centro de distribución de drogas y llegar al narcotraficante se requiere un tiempo determinado de investigación. Aquí no hay francos ni horario de entrada o salida. Trabajamos en equipo y a tiempo completo", contó Gómez.

La Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico tiene su base en la ciudad de San Luis, pero posee divisiones en las distintas Unidades Regionales (UR) que la Policía ostenta en todo el territorio. Las últimas en armarse fueron las divisiones de las UR 6, con asiento en La Toma, y la UR 4 de Buena Esperanza. El personal antidrogas de ambos distritos se capacitó en un entrenamiento especial en Villa de la Quebrada.

"El próximo lunes (mañana) comienzan a trabajar. Los efectivos ya cerraron sus cursos de capacitación y arranca su labor con nosotros. Contamos con seis unidades distribuidas en toda la Provincia, más el Departamento de Canes, con perros detectores de estupefacientes. En cada unidad contamos con 20 efectivos dedicados a la prevención y también a tareas investigativas", reveló Cura.

"Nosotras asumimos hace poco, pero trabajamos duro y tuvimos buenos resultados hasta ahora. Esos factores tienen que ver con lo que uno siembra. Nosotras estuvimos muchos años en la vieja División Toxicomanía, allí aprendimos mucho y con nuestra llegada a esta dirección, muchos compañeros que antes habían pasado por acá, volvieron. Decidieron pedir el pase desde donde estaban para trabajar con nosotras. Sumar su experiencia es clave. Son compañeros de nuestra extrema confianza. Algunos están ahora al frente de las divisiones en las Unidades Regionales. Nosotras los conocemos, sabemos cómo trabajan y lo que son como personas. Por eso, cuando nos fueron comunicando que querían volver a Lucha contra el Narcotráfico nos pusimos contentas y los recibimos", contó Gómez.

"El trabajo de un policía de lucha contra el narcotráfico no tiene horario, esto es full time. El narco no tiene horarios para vender sus drogas. Hay delincuentes que trafican o venden por la noche, otros de madrugada y algunos por la mañana. Cuando nosotras comenzamos pasamos muchas horas como consignas, vigilando. No hay frío ni calor, ni lluvia, ni vientos. Uno puede pasar horas, tirado en una alcantarilla, vigilando. O a la espera de iniciar un operativo. Por eso nosotras valoramos el sacrificio de nuestro personal, de ahí que pasamos horas junto a ellos, con la tropa. Para luchar contra los narcos hay que hacerlo en equipo y ese grupo debe estar unido, compenetrado y la confianza para el trabajo debe ser total", destacó Cura.

"Nuestra gente está muy comprometida. De ahí los buenos resultados alcanzados hasta ahora. Para esto hace falta planificación. Trazar estrategias que sean mejores a las que hacen los narcotraficantes. Ellos también arman planes y cuentan con muchísima tecnología. Tienen el dinero para adquirirla, están en permanente evolución para escapar a la Policía. Nosotros tenemos que luchar para estar, al menos, a la par de ellos", explicó Gómez.