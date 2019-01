No detienen su motor: "De Querusa" grabó su EP en la Casa de la Música

Tres músicos con mucha trayectoria en la escena provincial se reunieron hace cuatro años para darle forma a "De Querusa", un grupo de rock que no se encasilla en un solo estilo y prefiere fusionar diferentes ritmos para crear el propio. Con su nuevo trabajo discográfico entre manos, el conjunto busca volver a la rutina de los escenarios con sus canciones renovadas, nuevas adquisiciones y su actitud poderosa de siempre.

El proyecto comenzó de la mano del guitarrista Mariano Figueroa. Tras veinte años de recorrer diferentes bandas de rock junto a su instrumento, el autor se decidió a tener su propio trío con canciones compuestas por él. "Empecé con un grupo que se disolvió con el tiempo. Luego en el camino me encontré con Norberto Poblet y Alejandro Fulco que me acompañan hasta ahora", expresó Figueroa, que comenzó a estudiar canto y le agregó una cuota más de conocimiento a su actividad musical.

Para Mariano los talentos tenían que reunirse con el tiempo. Alejandro hace más de cuarenta años que es músico y su trayectoria se acopla muy bien a la de su compañero guitarrista.

Durante las últimas semanas, el trío estuvo instalado en el estudio "A" de Casa de la Música en Villa Mercedes. El complejo los recibió luego de ser seleccionados para participar del proyecto "Dale play a tus sueños" y tuvieron la oportunidad de grabar cuatro canciones, que son las que presentarán en los próximos recitales.

"Es la primera vez que grabamos profesionalmente, tenemos trabajos realizados pero todos fueron hechos en vivo. Fue una experiencia bárbara, un sueño hecho realidad, no solo para nosotros, sino también para cualquier músico que busca crecer en su carrera artística", contó Mariano.

Las canciones de "De Querusa" son una puerta a los sentimientos y a acontecimientos históricos. "Tenemos un repertorio variado. Hay una canción que, por ejemplo, es una historia ficticia sobre la bomba de Hiroshima, que seguramente debe tener una relación con la vida real. También hay varias que hablan sobre el estado mental de los seres humanos. Cuando por momentos nos sentimos bien o nos comportamos de forma lunática", expresó el compositor.

Más allá de que se encuadren en el rock, el estilo del trío no logra encasillarse en uno solo. "Podríamos decir que tenemos varios estilos fusionados o también que somos parte de lo que se llama rock alternativo, aunque no estamos del todo convencidos de lo que somos. A veces nos gusta tocar rock progresivo otras somos más bien abiertos al funk. No nos gusta quedarnos en un solo lugar", explicó Mariano.

Durante el 2018, los "De Querusa" priorizaron los ensayos antes que los recitales. Es por eso que se dedicaron a practicar y para este año ya tienen una agenda cargada de nuevas fechas, escenarios, festivales y están abiertos a cualquier propuesta que surja. "Tenemos muchas ganas de tocar y acompañar a bandas amigas. Estamos muy entusiasmados por todo lo que se viene y ya con el EP entre las manos seguramente se nos abrirán nuevos caminos", contó el guitarrista que además aseguró que en los ensayos también surgieron nuevas canciones.

"Disfrutamos cada momento juntos. Yo soy el que compone pero mis compañeros tienen las puertas abiertas para agregar arreglos, sonidos y todo lo que haga falta para completar lo que trabajamos. Desde Villa Mercedes nos trajimos las pistas abiertas por si surgen nuevos sonidos y podemos indagar en la grabación", concluyó el músico.