Eddie Murphy confirmó una cuarta parte de "Un detective suelto en Hollywood"

El actor Eddie Murphy confirmó que tras filmar la secuela de la comedia “Un príncipe en Nueva York” planea comenzar a trabajar en la demorada cuarta parte de “Un detective suelto en Hollywood”.

“Después de 'Un príncipe en Nueva York' estaremos haciendo “Un detective suelto en Hollywood'. Luego, el plan es volver al escenario y hacer stand up”, dijo el actor en una entrevista.

Murphy destacó que ambas secuelas y su labor en el legendario programa televisivo “Saturday Night Live” son “un final ideal” para su carrera.

"Estas películas y 'Saturday Night Live' las estoy viendo como el final de un libro y si decido que quiero acabar en el sofá para siempre, al menos acabé con una nota divertida, y haré stand up si me siento creativo. Puedo subir al escenario, hacer mi stand up y si algún cineasta increíble viene con una gran película o hay una gran oportunidad; pero no voy a hacer dos o tres películas al año como si volviera a estar en mis primeros días porque me gusta estar en casa con los niños", explicó.

La tercera parte de “Un detective suelto en Hollywood” se estrenó hace 25 años y, desde entonces, se habló de una nueva entrega a mediados de los '90, en 2006 y en 2016.

A pesar de que Eddie Murphy era una figura reconocida en su país, la película en la que interpreta al policía Axel Foley le significó a mediados de los '80 alcanzar el estrellato a nivel mundial.

Télam.