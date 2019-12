La historia de vida de Joana Bolling destacada en el Mundial de Handball

La Federación Internacional de Handball (IHF) aprovechó el Mundial Femenino de Japón para contar una gran historia de amor que los puntanos conocemos a la perfección, pero que merecía ser contada para todo el mundo, al menos para todo su mundo, el del handball.

La protagonista es la puntana Joana Bolling, que tuvo su primera experiencia mundialista y que hace 4 años arriesgó su carrera para donarle un riñón a su padre el ex basquetbolista Elnes y mejorarle la calidad de vida.

La entrevista reducida para formatos digitales a poco más de un minuto, fue reproducida en las cuentas de redes sociales de la IHF y se llenó de reacciones positivas, celebrando la valentía de Joana.

La puntana disfruta de un presente perfecto. Su buen juego la llevó a jugar en España donde definede los colores del Valladolid, pudo tener su primer torneo internacional luego de haberse perdido los Juegos Olímpicos de Rio 2016, cuando estaba en plena recuperación y disfruta de la salud de su padre.

El Mundial fue mucho más de lo que pudo soñar, el equipo quedó en la posición 16 y ella enfrentó a jugadoras que hasta hace un tiempo miraba por televisión o trataba de copiar en videos de internet.

Mirá el video:

Four years ago Argentina's 🇦🇷 Joana Bolling donated a kidney to her father, saving his life. She now accomplished a dream as she competed at #Japan2019, her first IHF Women's Handball World Championship 🙌 @CAHandball pic.twitter.com/ACQWONQfYP