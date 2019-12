Creció el consumo de bebidas alcohólicas entre los puntanos

La última edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) que se realizó en todo el país en 2018, en 49.170 viviendas, confirmó que el consumo de alcohol sigue en aumento: durante el año pasado a nivel nacional el 8,7 por ciento de los encuestados dijo consumir de manera regular, mientras que 13,3 admitió tomar de manera excesiva. En 2013 había sido del 7,8 y 10,4, respectivamente. En la provincia de San Luis se visitaron 1.440 hogares y los datos arrojaron que 6,5 por ciento respondió que toma hasta dos tragos por día en un mes y un 13 por ciento admitió haber tomado más de cinco en una sola oportunidad en ese período.

Este trabajo lo realiza el Ministerio de Salud de la Nación desde 2005 y ya se actualizó en 2009, 2013, y la última edición fue en 2018. La serie para San Luis muestra que el consumo de alcohol episódico excesivo (CEEA) fue del 8,4 en 2005; subió al 9,1 en 2009; luego bajó a la mitad en 2013 y fue del 4,8; y ahora tuvo un crecimiento exponencial hasta el 13 por ciento durante el año pasado.

Mientras que el consumo de alcohol regular de riesgo (CARR) en 2005 fue del 6,7; llegó a 6,9 en 2009; cayó al 3,2 en 2013 y el año pasado volvió a los valores anteriores y se ubicó en el 6,5 por ciento de los encuestados.

Consultada sobre estos datos, la directora del Centro Provincial de Adicciones Daniela Pollachi señaló que "en estos últimos años aumentó mucho el consumo y yo creo que eso está asociado a la situación socioeconómica. Pero también aumentó entre los adolescentes que empiezan incluso en sus casas. Desde compartir una cena familiar hasta las famosas previas. Creo que también se debe a que no hay una buena campaña de prevención, como sí la hubo con el tabaco. Hoy el alcohol aparece en la televisión asociado a gente exitosa y de alto nivel adquisitivo. Me parece que no hay un control de las campañas. Tendría que haber una forma de regular las campañas publicitarias”.

La médica psiquiatra explicó que “se ha instalado sobre todo en los más jóvenes que no hay fiesta sin alcohol, y así se plantea desde lo social y lo publicitario. Parece que estuviera bien visto, sin embargo si pudiéramos hacer un registro de todos los siniestros viales nos daríamos cuenta de que la gran mayoría son causados por personas con alto grado de alcohol en sangre. Y esto es algo que no se hace. Ni tampoco se controla la venta a menores de edad o los horarios permitidos. Está claro que falta una campaña de prevención para esto”.

Pollachi indicó que para evitar que el consumo de alcohol empiece a temprana edad “durante este año estuvimos realizando varios talleres preventivos con los adolescentes en distintas escuelas de la provincia, donde además de plantearles los riesgos que genera el alcohol también se trabaja desde el fortalecimiento de los chicos en cuanto a la autoestima, la presión del grupo y fortalecimiento de sus propias decisiones. También lo hicimos durante la semana del estudiante en El Trapiche donde los propios chicos y chicas hicieron una devolución al Centro Provincial de Adicciones de cartelería y folletos que después se instalan en las mismas escuelas”.

La especialista destacó que “esto se intenta porque es necesario que no empiecen desde tan chicos a tomar alcohol porque el cerebro de una persona se termina de desarrollar a los 22 años y todo el consumo previo a esa edad les puede generar mayores daños que a un adulto”. Además, informó que en el Hospital de Salud Mental funciona el Grupo Institucional de Alcoholismo (GIA) que trabaja con personas que ya sufren de esa adicción.