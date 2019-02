Gastó 610 mil pesos ajenos, fue preso y ahora liberado porque devolvió más de la mitad

Marcos Gastón Castellini fue un día a un cajero y vio cargados en su cuenta poco más de 600 mil pesos, los cual gastó. El dinero correspondía la indemnización de otra persona, pero que por error había sido transferida al hombre, quien devolvió más de la mitad del dinero y fue liberado, aunque deberá seguir pagando.

Gerardo González, Juez laboral, explicó a una radio mercedina que Castellini abonó un total de 380 mil pesos. Unos 250 mil a los 30 días de ser encarcelado y fue allí cuando quedó en libertad. Un mes después se acercó a la Justicia para entregar otros 130 mil . Solamente le quedan dos cuotas más, del plan de pago que propuso con sus abogados, para quedar libre de todo cargo, ¿o no?

La defensa encabezada por Santichia, el verdadero dueño del dinero, le reclamó al juez Leandro Estrada, encargado del caso, que Castellini no solo debía abonarle el monto total sino un extra de intereses por la devaluación que sufrió la plata, entregada en Junio del 2018. Sin embargo, las dos partes aún no se ponen de acuerdo en el monto estipulado por lo que eso continúa en suspenso y mantiene en vilo al hombre que debe devolver todo lo que se gastó y no le correspondía.

El 19 de junio, del año pasado, a Castellini le depositaron 610.132 pesos en una de sus cuentas. La transferencia se la habían hecho desde otro banco, ordenada por el Juzgado Laboral 2. En realidad ese dinero estaba destinado a otro hombre, Santichia, que al igual que el acusado había tramitado una denuncia por daños y perjuicios en ese juzgado.

Pero la tentación fue más fuerte. Castellini hizo numerosas extracciones y retiró todo el dinero sin darse cuenta que luego sería detenido por estafa y encarcelado.