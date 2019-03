Quemaron y robaron un edificio municipal de Justo Daract

Es el predio en el que funciona el basural y la canera. Aseguran que no es la primera vez que sufren daños.

El Municipio de Justo Daract comenzó la semana para el olvido. Este lunes a la mañana sufrió actos de robo y vandalismo en el predio donde funciona el basural y la canera. Los responsables del lugar comentaron que los vándalos entraron a la casa del sereno, que justo no estaba en el lugar, se llevaron herramientas y elementos con los que asistían a los animales, y antes de irse prendieron fuego el espacio. Aseguran que no es la primera vez que sufren daños, ya que hace un mes les rompieron el alambre perimetral que protege a los canes.

“Es muy triste lo que nos tocó vivir, tengo una indignación muy grande. Es una lástima que haya gente que no valore el sacrificio que hace la Municipalidad para que la ciudad siga creciendo. A través de estos actos lastiman terriblemente a nuestra sociedad”, lamentó Favio Fernández, director de Servicios Públicos.

El predio está ubicado sobre la calle Mitre hacia el fondo, a unos dos kilómetros de la ciudad para el lado sur. Allí funciona el vertedero y el refugio animal que contiene actualmente un poco más de treinta perros. El funcionario contó que entre los elementos que se llevaron había una pala, el equipo de mate de la persona que cuida el lugar y otros elementos que no tenían ningún valor económico.

Para ingresar doblaron la reja de una de las ventanas. Y antes de huir iniciaron fuego adentro del mono ambiente, que terminó con la pérdida de un sillón, un colchón, una bicicleta, una estufa y otros objetos menores. Para Fernández, el hecho no fue una coincidencia, ya que justo fue en la única noche que el sereno no duerme en el lugar. “Hicimos la denuncia y ahora solo nos queda esperar que la justicia actúe para saber quienes fueron los que causaron este daño, que no sabría si pensar que fue un acto de vandalismo generalizado, si fue producto de que la sociedad que está cada vez más enferma, o alguna actitud de diferencia política”, manifestó con mucho fastidio el encargado del área estatal.

A su vez, aclaró que no es la primera vez que ese lugar sufre un hecho de ese tipo, ya que el mes pasado les rompieron varios tramos del alambre perimetral que cubre el sector de la canera y algunos animales se escaparon y no volvieron más.

“Vamos a seguir trabajando de la misma forma, no nos vamos a quedar sentados lamentándonos. La gente está muy predispuesta a prestar colaboración para lograr poner en valor nuevamente la vivienda y que todos los trabajadores estén en las condiciones que se merecen”, confesó el director de Servicios Públicos, quien además pidió a la comunidad que en caso de tener algún tipo de información se acerque al Municipio o lo haga llegar a través de las páginas oficiales.