Se unen para armar pelucas y las donarán a pacientes con cáncer

Desde hace un mes que María Fernanda Selada, junto a once compañeras se juntan todos los sábados en el garaje de su casa. La razón, fabricar pelucas solidarias para las personas que atraviesan un tratamiento oncológico. Reciben donaciones de todo el interior de la provincia. Trabajan con lista de espera y ya tienen 11 encargadas.

"La idea surgió ante la necesidad propia", dijo María, quien contó que su cuñada tenía cáncer y querían conseguir una peluca para ella. "Hace dos años empecé a averiguar por internet y di con un banco solidario en Baradero, Buenos Aires. En ese entonces nos dijeron que tenían, pero ella debía ir personalmente a retirarla. Para nosotros fue una barrera porque era imposible trasladarla hasta allá", dijo con los ojos vidriosos y agregó que comprarla sale alrededor de 20 mil pesos. "Es mucho dinero y para alguien que está en tratamiento en su orden de prioridades es lo último", precisó.

Sentadas alrededor de la mesa Yolanda, Andrea, Liliana y Laura escucharon con atención lo que María relató, pero ninguna descuidó su tarea designada. Unas hacían souvenirs para entregarlos a las personas que fueran a donar, y otras con un hilo juntaron los mechones de cabello y los ataron fuerte.

Con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, la puntana contó que hace un mes comenzó con el proyecto de "Pelucas Solidarias San Luis", y que su cuñada no pudo ver el comienzo de esta iniciativa. "Ella falleció el año pasado a causa de la enfermedad. Creo que estaría muy orgullosa", precisó emocionada. "Ahí fue donde me pregunté qué tan difícil puede ser armar un banco de pelucas acá. Hoy somos once los que participamos y dos peluqueras que se sumaron para cortar el cabello gratis", destacó.

Comencé a buscar tutoriales sobre cómo armarlas. Por suerte di con una chica de Buenos Aires y me mandó un par de videos", dijo la joven con una sonrisa y agregó que le comentaron que en Justo Daract estaban colaborando con ellos".

María se puso manos a la obra y le pidió a una amiga que armara un flyer para publicar en las redes sociales. "No sé nada de diseño, por eso ella se encargo de ese paso. Fue increíble la respuesta de la gente. En un día lo compartieron más de mil personas. Realmente nos quedamos sorprendidas", manifestó. "Ahora llevamos adelante la colecta de cabello que es la primera etapa. El próximo sábado comenzamos a confeccionar las pelucas con la ayuda de una chica que viaja del interior", comentó

La joven apoyó una caja sobre la mesa y sacó todos los mechones de pelo que juntaron. "Las peluquerías de Tilisarao, Concarán, La Toma, Villa Mercedes y San Luis colaboran con nosotros. Todos se ofrecieron a cortar el cabello gratuitamente para el que quiera donarlo. Otros lo han traído personalmente", dijo y señaló su cabellera.

"Yo lo tenía hasta la cintura. No lo hubiera hecho si no fuese por esta causa. La mayoría de la gente que se decide es porque conoce a alguien que lo padeció o porque ellos sufrieron una enfermedad oncológica", aseguró mientas tomó los mechones y los guardó cuidadosamente. "Hasta nenas han venido a traerlos y te dicen que es para otras pequeñas. Es muy movilizador", precisó.

El grupo hasta el momento tiene encargadas 11 pelucas. "La paciente más chica tiene 22 años y después son mujeres grandes. Ya nos donaron una y la entregamos. Justo ese día la persona que la recibió tenía el cumpleaños de su hija, nos mandó una foto y nos dijo que volvió a sonreír", detalló María con la voz entrecortada.

Precisó que los que se quieren sumar lo pueden hacer. "Nos juntamos todos los sábados a la mañana en el garaje de mi casa. El que no pueda donar cabello puede ayudarnos con los materiales. Nos hace falta microtul de doble rebote para hacer los casquillos, hilo de poliéster, telas suaves para confeccionar turbantes y cabezas de telgopor", explicó la joven.

Destacó que el sistema que utilizan es de préstamo. "El paciente se tiene que comunicar a través de Facebook: Pelucas Solidarias San Luis. Pedimos los datos y un certificado que justifique la patología. Nos pasó que una mujer la quería, pero era porque estaba estresada y se le caía el cabello. Ahí se desvirtúa toda la acción. Le entregamos la peluca y una vez que supera el tratamiento, la reacondicionamos y la volvemos a prestar", indicó la puntana y destacó "es una gran cadena de favores".