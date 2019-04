La jujeña Brenda Carabajal sueña con el título mundial

Brenda Carabajal no ve la hora que llegue el momento de su chance mundialista. La jujeña entrena duro en Buenos Aires, bajo la atenta mirada de Marcela "La Tigresa" Acuña, que la acompaña y la aconseja para que llegue de la mejor forma al día del combate en Estados Unidos ante la rusa Elena Gradinar por el cetro internacional del peso pluma. El choque será el 13 de abril.

La jujeña, que el abril de 2016 perdió en El Ave Fénix con la villamercedina Yohana Alfonzo, está ante una gran oportunidad.

Viene de una larga inactividad. La última pelea fue ante la uruguaya Paola Ibarra, a quien derrotó por puntos. La poca seguidilla de peleas poco le importan a la boxeadora argentina. Solo se enfoca en cada entrenamiento, en escuchar bien a su rincón para planificar el combate ante la rusa. No será una empresa fácil, pero la norteña sabe lo que es lucharla. Nadie le regaló nada. Seguramente no dejará pasar la chance que le da el boxeo.

Si bien es cierto que la púgil de Jujuy no tiene experiencia de combatir en el exterior en el campo rentado, también es verdad que lo hizo en el amateurismo, cuando le tocó combatir en Brasil y Venezuela. No es lo mismo, pero sabe lo que es pelear con todo el público en contra.

Abrazó este deporte a los 14 años. Cuando empezó a practicar boxeo se dio cuenta que esta disciplina era su pasión. Y ahora la vida le da una enorme oportunidad.

Hace magia para dividir el tiempo. Está cursando la Licenciatura en Enfermería, pero siempre aparece tiempo para el gimnasio. A pesar de estar muy lejos de los suyos, sabe que semejante esfuerzo es para poder llevar para su Jujuy natal el título del mundo.

De Gradinar no se sabe mucho, pero por lo poco que se vio es un boxeadora fuerte que le gusta prenderse en el golpe por golpe. Carabajal tiene una línea muy ordenada. Le gusta pegar y salir, pero si se tiene que prender en el tome y traiga, no tiene inconvenientes.

El 13 de abril será el gran día para Brenda. Sabe que está ante una gran oportunidad. Cuando suba al ring tiene que pensar en todo el esfuerzo que hizo y hace para sacar ese hambre de gloria ante Gradinar.