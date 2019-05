Inauguraron el mural de los pilotos caídos en Malvinas

La obra “Héroes de ayer y hoy” fue descubierta por autoridades de la Vº Brigada y familiares de "Los Halcones".

Una brisa de viento fresco acompañó la mañana en el predio de la Vº Brigada Aérea. El clima era el adecuado y seguramente el que todos esperaban, con un sol radiante que hacía brillar el monumento “Héroes de ayer y hoy”, en honor a los nueve pilotos de la base de Villa Reynolds que dejaron su vida en el aire durante la guerra de Malvinas, que ayer fue inaugurado por las autoridades de la Brigada y los familiares de “Los Halcones”.

El mural enmarca dos momentos heroicos de la historia Argentina. Por un lado, está el General José de San Martín montado a su caballo, con una mirada fuerte, el sable en alto y un gesto de gritos de aliento para su ejército. En la parte superior y en el fondo se ven tres aviones A4 AR en pleno combate y las dos fragatas inglesas a punto de hundirse en el Atlántico Sur, hace 37 años atrás. Así es como la Vº Brigada recordará también a sus nueve pilotos caídos. Está ubicado en la plazoleta que está en frente del ingreso a la base y a unos metros de donde están las placas con los nombres de aquellos que siguieron volando en el cielo de Malvinas.

“Deseo que esto nos sirva de ejemplo, que transmita una linda unión y que el dolor por esta causa, por nuestros caídos, lo transformemos en un orgullo eterno, porque es lo que se merecen y hay que estar orgullosos por haberle demostrado al mundo cómo lucha un argentino por su tierra”, manifestó Fernando Benedetti, un músico argentino que reside en España, quien tuvo la iniciativa de este reconocimiento y también donó el monumento.

El descubrimiento del mural se llevó adelante por las autoridades de la base junto con los familiares de los caídos, entre ellos esposas, madres, hijos y nietos. “Es un orgullo que la Brigada reconozca a los que lucharon por la patria”, expresó entre lágrimas Leticia, hija del capitán Manuel Bustos.

Algunos llegaron desde Córdoba y otros de Buenos Aires, sin embargo, todos coincidieron en que cada visita a la ciudad es un mar de recuerdos. “La emoción que nos generan estas cosas es difícil de explicar, además venir acá nos trae a la cabeza muchas cosas que jamás vamos a olvidar. Siempre es un placer visitar este lugar y el clima nos acompañó muchísimo”, comentó Cecilia Cabrera, esposa del caído Daniel Alvez, mientras miraba la escultura recientemente inaugurada.

El grupo de veteranos de la “Brigada Heroica” estuvo a cargo del momento más emotivo de la ceremonia. Nueve ex combatientes les entregaron una rosa a los familiares que estaban ubicados en frente de los cuadros con las fotos de cada héroe. “Es un sentimiento muy fuerte, no hay manera de que alguien no se emocione con este tipo de actos”, resumió Ricardo Balestrelli, luego de cada beso y abrazo que intercambiaron con los seres queridos de aquellos que en 1982 fueron sus compañeros. "Yo era quien los atendía, tenía un contacto permanente con ellos, esas cosas vivirán por siempre en el recuerdo", agregó el veterano.

En el cierre, Benedetti interpretó "Halcones del mar", una obra musical que logró componer teniendo en cuenta su admiración por los pilotos que protagonizaron la lucha por las islas. La sorpresa final volvió de la mano de la "Brigada Heroica", quienes lanzaron al cielo nueve palomas blancas, que acompañaron una vez más el paso fuerte de los aviones de combate A4 AR.